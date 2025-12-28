กกต.สรุปภาพรวมสมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ วันแรก 1,502 คน เผยมี 34 พรรค เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ 73 คน แบบแบ่งเขต 2 วัน สมัครรวม 3,199 คน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมเซ็นทรา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการรับสมัครรับเลือกตั้งสส.ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อว่า ภาพรวมการรับสมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต 2 วัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 3,199 คน
ส่วนสส.แบบบัญชีรายชื่อ มีพรรคการเมืองที่ลงเวลาและยื่นสมัครก่อนเวลา 08.00 น. รวมทั้งสิ้น 52 พรรค โดยเสนอรายชื่อผู้สมัครพรรคละ 1 บัญชี รวม 1,502 คน และพรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 34 พรรค รวมทั้งสิ้น 73 คน โดยรับสมัครไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568
ว่าที่ร.ต.ภาสกร กล่าวถึงกระบวนการประชามติว่า ขณะนี้รอการประกาศวันออกเสียงประชามติจากนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะประกาศในวันที่ 2 ม.ค.2569 อยากย้ำเตือนประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิจะต้องลงทะเบียนแยกกัน
โดยกรณีการเลือกตั้งสส.จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 ก.พ. 2569 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2568 – 5 ม.ค.2569
ส่วนการออกเสียงประชามติกฎหมายกำหนดให้ออกเสียงวันเดียวกันทั่วประเทศ จึงไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าแต่จะเปิดให้ลงทะเบียนออกเสียงนอกเขต ในวันที่ 3-5 ม.ค.2569 และไปออกเสียงในวันที่ 8 ก.พ. 2569
สำหรับไทม์ไลน์การออกเสียงประชามติ คาดว่านายกฯ จะประกาศวันออกเสียงประชามติในวันที่ 2 ม.ค.2569 และเปิดให้ลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตวันที่ 3-5 ม.ค.2569 จากนั้นวันที่ 4 ก.พ. 2569 จะประกาศจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงนอกราชอาณาจักรและประเทศที่มีการลงทะเบียน ซึ่งกระบวนการจะเป็นไปตามไทม์ไลน์จนถึงวันออกเสียงวันที่ 8 ก.พ. 2569