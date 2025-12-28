จิราภรณ์ อ้อนขอโอกาสชาวราชบุรี ปักธงส้ม ชูนโยบายปรับอัตราเบี้ยผู้สูงอายุ จากที่ได้ 600 เป็นหลักพัน ยืนยันทุกนโยบายเป็นไปได้จริง

ราชบุรี – น.ส.จิราภรณ์ จิตร์มั่น ผู้สมัคร สส.ราชบุรี เขต 5 พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปสมัครลงรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว อยากขอโอกาสเข้าสู่สภาเพื่อไปทำงานเพื่อเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนคนราชบุรี ด้วยการกาหมายเลข เบอร์ 6 ในวันที่ 8 ก.พ.

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง เรายืนยันว่าเราเอาจริง เรามีชุดนโยบายที่ผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบรอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน สร้างโอกาสและความหวังใหม่ให้ประเทศ ทุกนโบายของเราเป็นไปได้จริง มีแนวทางเพื่อไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน หากมีโอกาสได้เข้าไปบริหารในฐานะรัฐบาล ประเทศไทยและราชบุรีเปลี่ยนแน่นอน

น.ส.จิราภรณ์ กล่าวต่อว่า หนึ่งในนโยบายที่ตนเห็นว่ามีความสำคัญและเร่งด่วนคือสังคมสูงอายุ จ.ราชบุรี มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยและกำลังมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงได้เบี้ยผู้สูงอายุเพียง 600 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยแล้ว 20 บาท ต่อวันเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ขยับขึ้นมานานแล้ว

อย่างน้อยที่สุดในปี 69 ถ้าเราเป็นรัฐบาล จะต้องออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับอัตราเบี้ยผู้สูงอายุ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 1.72 แสนล้านบาทต่อปี เพื่ออย่างน้อยที่สุด เบี้ยผู้สูงอายุต้องถึงหลักพันบาทถ้วนหน้า และเพิ่มเป็น 1,500 บาทต่อเดือนภายใน 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นธรรม

แม้ว่าเงินก้อนนี้จะยังไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากเส้นความยากจนได้ แต่อย่างน้อยเชื่อว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ภาระแบกรับของวัยทำงานที่ต้องดูแลพ่อแม่ลดลง และเป็นก้าวแรกที่ดปิดทางไปสู่การสร้างรัฐสวัสดิการในอนาคต

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