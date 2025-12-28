เปิดชื่อปาร์ตี้ลิสต์ “ไทยสร้างไทย” ไร้ชื่อ “คุณหญิงสุดารัตน์”
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงรายชื่อผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทย เบอร์ 48 จำนวน 79 คน ประกอบด้วย 1.นาย อุดมเดช รัตนเสถียร 2.ดร. ประวัฒน์ อุตตะโมช 3.นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์ 4.นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น 5.นาย ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ 6.นาย ปริเยศ อังกูรกิตติ 7.นาย ภัชริ นิจสิริภัช 8.นาย ศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ 9.นาย วัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ 10.นาย วรวุฒิ โตวิรัตน์
11.ดร. พิศุทธิ์ จำเริญรวย 12.นาย วิจักร อากัปกริยา 13.นาย โรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์ 14.นาย กฤษฎา เฉลิมสุข 15.นาย ศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย 16.นาย ปิยะณัฐ อันทะไชย 17.ดร. ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ 18.นาย ทิวากร สุระชน 19.นาย เวชยันต์ ช้างรักษา 20.นาย ณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ 21.ดร. ศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา 22.นาย นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร 23.นาย อดิลัน อาลีอิสเฮาะ 24.นาย สุนทร ภู่ไพบูลย์ 25.นาย นัฎฐ์ประชา เกื้อสกุล
26.นาย ทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต 27.นางสาว รินรดา สหพัฒนโชติ 28.นาย ทรงกริช รัตนวรรณี 29.นาย ประวัติ สุทธิประภา 30.นาย ศรายุทธ โอสุวรรณรัตน์ 31.นาย ยืนยง โพธิ์อุดม 32.นาย วิชิต ตันจรัสสกุล 33.นาย ประมวล สีแสง 34.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม 35.นาย ศุภเวศย์ รณะนันทน์ 36.นางสาว มาริสา สมคำพี่ 37.นางสาว อัจฉราภาดาพิสุทธิ์ สารคำ 38.นาย พันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก 39.นาย ก้อง เพชรแก้ว
40.นาย สุทิน ช่วยธานี 41.นาย วัฒนพงษ์ จิตตรี 42.พ.ต.อ. กนิษฐ์ ประสานสุข 43.นาย โรจนฤทธิ์ รักษ์กุล 44.นางสาว ปทุมรัตน์ สุราฤทธิ์ 45.นาย บุญโชค สังขาว 46.นางสาว สุดารัตน์ รัตนพงษ์ 47.นางสาว นิภาพรรณ โอทอง 48.นาย บุญสืบ จันทร์แจ่มศรี 49.นาย อภิรัฐ พันธ์สืบ 50.นางสาว พิชญาณี พรหมด้วง 51.นาง นาตญา สุวรรณ์ชาติ 52.นาย ธีระพงษ์ ไชยรี 53.นาย ภูธเนศ โพธิประสิทธิ์ 54.นาย ประมวล ตรีเดช 55.นาย ประจวบ รัตนพงษ์ 56.นาย พชร สงประเสริฐ 57.ดร. สุพัชรี สุปริยกุล 58.นาย ถาวร วงศ์ชนะ 59.นาย อลงกรณ์ คงฉาง
60.นาง สุวภัทร์ เหมโกทวีทรัพย์ 61.นาย ธนบดี บุญเกษมสมบัติ 62.นางสาว มุกรวี บุญงาม 63.นาย ธเนศพล อินทร์จันทร์ 64.จ.ส.อ. ทัดเทียม เพ็ชรศรี 65.นาย พิเชฐ สุดเดือน 66.นาย รัตนพล วงศ์เทวราช 67.นาย พัลลภ เสนาดี 68.พ.ต.อ. ชัชชัย เศรษฐีพันล้าน 69.นาย สัญญาลักษณ์ ยาทองไชย 70.นาย สิริชัย ดุลยะมา 71.นาย อัครพัชร์ เจริญชัยสง่า 72.นาย อุดม สมรภูมิบูรพา 73.ร.ต.อ. วีรพงษ์ พิไสย 74.นางสาว ศิริพร ถนอมพันธุ์รักษ์ 75.นางสาว กัญญารัตน์ สุวรรณราช 76.นาย ยงยุทธ อุดมฤทธิ์ 77.นาย พีรพันธุ์ โพธิ์พันธ์ 78.นางสาว อัญญา โกสีย์ 79.นาย ชนินทร์ หาญชาญสิน