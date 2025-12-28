เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวภายหลังจับหมายเลขพรรคการเมืองว่า เราได้เบอร์ 35 ก็ไม่ยาก แต่ต้องพยายามสื่อสารให้ประชาชนรู้ว่าพรรครักชาติ มีแนวคิดและอุดมการณ์อย่างไร เราเป็นพรรคใหม่ เวลาเตรียมตัวน้อย แต่เชื่อว่าแนวคิดรักชาติ ไม่ใช่แค่คำพูด ต้องมาทำด้วยกัน ไม่ชังชาติ

เราจะทำสิ่งดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้ได้ ส่วนความกังวลว่าประชาชนจะสับสน เพราะมีหลากหลายพรรคการเมืองหรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า “ถ้าเขารักเรา เขาก็กาเราถูก ไม่กลัว”

ด้านนายเจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ อันดับ 1 กล่าวว่า เราไม่ได้บอกคุณว่าเรารักชาติ แต่เราชักชวนทุกคนให้รักชาติให้ร่วมกันทำงาน โดยพรรครักชาตินำเสนอนโยบาย ที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ประชาชนทุกคนช่วยกันพัฒนาชาติไทย เริ่มจากไม่รับเงิน ไม่ไปกาคนที่ไม่ดี ไม่กาคนที่ทำความเสียหายให้บ้านเมือง ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชาติไทยด้วยกัน

จากนั้นนายชัยวุฒิ และนายเจษฎ์ นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรครักชาติ และสมาชิกพรรค ไปหาเสียงโดยขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสถานีสยาม พบปะพูดคุย สอบถามนโยบาย และความต้องการของคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป ใจกลางสยามสแควร์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาให้ตรงใจกลุ่มคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

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