วันที่ 28 ธ.ค.2568 พรรคปวงชนไทย นำโดยนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ส่ง 41 ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อขอเป็นทางเลือกใหม่เข้ามาแก้ปัญหาให้พี่น้องปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ โดยหัวหน้าพรรคปวงชนไทย จับสลากเลขพรรคได้หมายเลข 23
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้ปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องแรงงานกว่า 40 ล้านคนและผู้ประกอบการไทย รอการเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงานให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามแนวทางของพรรค คือ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประเทศไทยเกิดความยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคปวงชนไทย 41 ลำดับ ดังนี้
1.นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย แคนดิเดตนายกฯ
2.นายวิทยา ติรณะประกิจ
3.นายภูชิสส์ ศรีเจริญ
4.นายสมบูรณ์ บุญยรัตนประภา
5.นายพันธ์ศักดิ์ ซาบุ
6.นายวรฐ สุนทรนนท์
7.นางสาวธัญลักษณ์ ศรีทา
8.นายวิรัตน์ ลีรุ่งเรือง
9.นายประจักษ์ จันทร์เดช
10.นายเอกภณ วรรณกิจ
11.นางสาวสวลักษณ์ วิจิตรวิกรม
12.นายไมตรี รุ่งอภิญญา
13.นายวุฒิเดช ทองพูล
14.นางวราภรณ์ เฉลิมจักร์
15.นายเชิดชัย สังเกตุกิจ
16.นายธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ
17.นายนิติรุจน์ รุ่งสิริเรืองยศ
18.นายธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
19.นายเจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ์
20.นายฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์
21.นายกัมปนาท จิราภรรคกุล
22.นายวชิรชัย คงชัย
23.นายธนวิชญ์ พานแก้ว
24.นายชำนาญ เผือกวัฒนะ
25.นายวิริยะ อินพานิช
26.นายพร้อมพณ ทินวงศ์
27.นางสาวอัญพัชร์ ศักดิ์ธนาวัฒน์
28.นายวันชัย เอนกสุวรรณกุล
29.นายวิเชียร ศรีสุด
30.พันเอกปรีชา ทองเต็ม
31.นายคำแหง ตันกำแหง
32.พันตำรวจเอกประพนธ์ ไกรประยูร
33.นายธฤญเดชา ลิภา
34.นายอิทธิกร เล่นวารี
35.นายอาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่
36.นางสาวณัฐธร หิรัญกุลโชติ
37.นายภราดร ใจจำนงค์
38.นายอรุณเดช มารัตน์
39.นายปฐมพล สาระรัตน์
40.นายกาศประกาศสิริ เจริญพระสิริ
41.นางสาวอังคณา เจริญพระสิริ