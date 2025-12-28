ภูมิใจไทย ปล่อยเพลงหาเสียงเลือกตั้ง ได้ ‘ดี้ นิติพงษ์’ แต่งให้ ‘สุเมธ องอาจ’ ร้อง เนื้อหาย้ำ พูดแล้วทำ เกิดมาเป็นไทยต้องภูมิใจไทย
แฟนเพจเฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย ปล่อยเพลงแคมเปญหาเสียงพรรค ซึ่งแต่งโดย “ดี้” นิติพงษ์ ห่อนาค โดยมี สุเมธ องอาจ เป็นผู้ขับร้อง โดยมีเนื้อเพลงดังนี้
จะพูดอะไรต้องพูดแล้วทำ
เป็นคำในใจพวกเราเรื่อยมา
ที่ต้องแก้ไขไม่ให้ค้างคา
ลุงป้าน้าอาต้องมีชีวิตที่ดี
ภูมิใจไทย ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย ภูมิใจไทย
พูดอะไร พูดแล้วทำ พลัส
เกิดมาเป็นไทยต้องภูมิใจไทย
ต้องทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมือง
เพื่อความเจริญเพื่อความรุ่งเรือง
เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อหลาน
ภูมิใจไทย ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย ภูมิใจไทย
พูดอะไร พูดแล้วทำ พลัส (x3)
โดยพรรคภูมิใจไทย ระบุเบื้องหลังการแต่งเพลงนี้ว่า เพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความรักชาติ” สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทย ผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำมากที่สุดมักจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในโอกาสสำคัญของบ้านเมือง ในช่วงวิกฤตหรือเหตุการณ์สำคัญ พี่ดี้มักจะแต่งเพลงเพื่อปลุกใจให้คนไทยสู้ต่อ
สไตล์การแต่งเพลงรักชาติของ นิติพงษ์ ห่อนาค จะไม่ใช้คำที่หนักอึ้งหรือดูเป็นทางการจนเกินไป แต่จะใช้ “ภาษาใจ” ที่ซื่อตรง เรียบง่าย และดึงเอาความรู้สึกร่วมของคนไทยออกมา ทำให้เพลงเหล่านี้เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ง่าย