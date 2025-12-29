เทศกาลปีใหม่ รัฐบาล คุมเข้ม 7 วันอันตราย รณรงค์ “ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ชีวิตไม่เสี่ยง” ควบคู่บังคับใช้กฎหมายจราจรเคร่งครัด ระหว่าง 27 ธ.ค. 2568 – 2 ม.ค. 2569

29 ธ.ค. 68 – น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2568 – 2 ม.ค. 2569

เทศกาลปีใหม่

เทศกาลปีใหม่ รัฐบาล คุมเข้ม 7 วันอันตราย รณรงค์ ‘ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ชีวิตไม่เสี่ยง’

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า มาตรการสำคัญในปีนี้ยังคงเน้นการรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ชีวิตไม่เสี่ยง” ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ และการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนในช่วงเวลาที่มีการเดินทางหนาแน่น

เทศกาลปีใหม่ รัฐบาล ตั้งเป้าลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นรูปธรรม

น.ส.ลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ วางแผนการเดินทางล่วงหน้า พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2569 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ปลอดภัยของทุกครอบครัว

ทั้งนี้ รัฐบาล ตั้งเป้าลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม และยืนยันเดินหน้ามาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนในทุกช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศ

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