เปิดศูนย์ดูแลความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย เผยนายกฯย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานฝากครอบครัว-ชุมชนช่วยดูแล ด้าน ตร.เตรียม 2.4 หมื่นนาย พร้อมปฎิบัติงาน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 และการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2568- 5 ม.ค.2569
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ตั้งใจจะมาพบกับทุกคนด้วยตัวเอง แต่ต้องเดินทางไปจังหวัดชายแดน จึงฝากมาเรียนว่า รัฐบาลเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับภารกิจนี้ ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งทำมาต่อเนื่อง
ปีนี้กำหนดให้ทุกพื้นที่บูรณาการแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ตามกรอบการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชน และคุมเข้มในช่วงเวลาดังกล่าว โดย มีปภ.เป็นศูนย์อำนวยการ
ศปถ.ดำเนินการ มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ และสร้างความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมาย ลดความอันตรายในชุมชน และเสริมสร้างความปลอดภัยในเยาวชนและโรงเรียน และขอบคุณทุกภาคส่วนที่บูรณาการเตรียมพร้อมปฎิบัติงาน เรื่องถนน สัญญาณจราจร ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อมาเวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดศูนย์ศปถ. ว่า นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการ เพราะเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องกับหลายปัจจัย ทั้งถนน ยานพาหนะ ผู้ใช้รถใช้ถนน และการบริหารจัดการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นย้ำว่าต้องอย่าลืมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งตรงจุดนี้ถ้าครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าช่วยกันก็จะทำให้อุบัติเหตุลดลง
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษ ที่มีสถิติเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยและเป็นจุดเสี่ยง ซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติ โดยเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ 24,000 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ด้านพล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร.กล่าวว่า ในแต่ละปีที่ผ่านมา ตำรวจได้เก็บสถิติและเตรียมแผนการทำงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาจราจร โดยเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันปฎิบัติงาน โดยตั้งจุดตรวจสกัดและสนับสนุนในการแก้ปัญหาจราจร การตรวจวัดแอลกอฮอล์ การบังคับใช้กฎหมาย มาตั้งแต่วันที่ 23-29 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหลือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความตั้งใจลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด จึงขอฝากประชาชนให้เตรียมพร้อมสภาพรถ ศึกษาเส้นทาง เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนการเดินทาง