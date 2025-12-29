อนุทิน มูหนัก ปิดทองใต้ร่มฉัตรเสาที่ 37 เบอร์ภูมิใจไทย เนวิน ลั่นนี่แหละเลขเด็ด

อนุทิน นำคณะบวงสรวงรัชกาลที่ 1 เสริมสิริมงคล มูหนักปิดทองใต้ร่มฉัตรเสาที่ 37 เลขภูมิใจไทย ‘เนวิน’ ยื่นส้มให้กิน บอกจะได้กล้วยๆ บอกเลข 37 เด็ดที่ชาวบ้านเลือก
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย และคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มาถึงบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นประธานกิจกรรมโครงการปิดทองเบิกฟ้าสักการะบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1
โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ อส. ผู้สมัครสส.บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีบวงสรวงด้วย
นายกฯ ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมจุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง ขณะที่รมช.กลาโหม และนายเนวิน ร่วมปักธูปบนเครื่องสังเวย พร้อมสวดบทบูชาพระรัตนตรัย บทชุมนุมเทวดา และบทถวายเครื่องสังเวย จากนั้นพราหมณ์บรรเลงดนตรี เพลงบาทสกุณี ก่อนที่นายกฯจะโปรยดอกไม้ในเครื่องบวงสรวง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างบวงสรวง นายเนวิน ได้มานั่งบวงสรวงใต้ฉัตรเงินต้นที่ 37 จากฉัตรทั้งหมดที่มีทั้งสิ้น 360 ต้น รอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งตรงกับหมายเลขผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
จากนั้นระหว่างที่พระสงฆ์กำลังสวดบทชะยันโต นายอนุทิน และนายเนวิน ได้ปิดทองที่ยอดพุ่มเงินพุ่มทอง ทั้ง 4 ทิศของอนุสาวรีย์ และได้ปิดทองที่ฐานฉัตรแก้ว ต้นที่ 37
นายเนวิน กล่าวสั้นๆว่า ฉัตรเงินที่อยู่โดยรอบ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีทั้งสิ้น 360 ต้น 360 องศา 360 วัน เพื่อให้คนไทยอยู่อย่างร่มเย็นทุกวัน ปีนี้เป็นฤกษ์ดีจัดขึ้นในวันที่ 29 ธ.ค. เป็นวันที่ไทยมีชัยชนะต่อกัมพูชา
ผู้สื่อข่าวสอบถามนายเนวินว่าเบอร์ 37 เด็ดอย่างไร นายเนวิน กล่าวว่า “เด็ดตรงชาวบ้านเลือกนี่แหละ”
จากนั้น นายเนวิน ได้มอบส้มให้นายอนุทินหนึ่งลูก พร้อมกล่าวว่า จะได้กล้วยๆ ก่อนที่นายอนุทิน จะปอกส้มรับประทาน นายเนวิน สอบถามว่า ส้มหวานหรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้ารับ พร้อมกล่าวว่า หวาน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการ “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชามหาราชรัชกาลที่ 1” เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นช่วงสิ้นปี-ปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันปิดทองคำเปลวรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ณ วงเวียนร.1 จ.บุรีรัมย์
เป็นการแสดงความเคารพรักและเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ และรำลึกถึงวีรกรรมของรัชกาลที่ 1 โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยจังหวัดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อสืบสานประวัติศาสตร์และสร้างความเป็นสิริมงคล