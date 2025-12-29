‘ช่อ’ รับปวดใจ ปมผู้สมัคร สส. เอี่ยวฟอกเงิน ขอโทษชาวบางพลัด-บางกอกน้อย ชี้หาเสียงเหนื่อยแค่ไหน ก็ไม่เจ็บปวดใจเท่าทำให้ผู้สนับสนุนพรรคต้องผิดหวัง
น.ส.พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีผู้สมัคร สส. เอี่ยวคดีฟอกเงิน โดยระบุดังนี้
ขอระบายความในใจ ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต บางพลัด-บางกอกน้อย
ตอนหาเสียงเลือกตั้งปี 2566 ได้มาช่วยหาเสียงที่เขตบ้านตัวเองน้อยมาก เพราะต้องตระเวนหาเสียงทั่วประเทศ ได้เดินตลาดกับ “พี่ก้อง” พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ แค่ 2-3 ครั้ง แต่ก็รู้สึกว่าเป็นคนอัธยาศัยดี เดินพื้นที่เก่ง เมื่อพรรคก้าวไกลชนะในเขตนี้ก็ได้แต่ดีใจ ที่เขตบ้านเรามี สส.พรรคเรา (เดิมเขตนี้ สส.พรรคประชาธิปัตย์ มาตั้งแต่ช่อจำความได้)
แต่หลังเลือกตั้ง มีหลายคนรวมถึงพ่อแม่ช่อเองบ่นเข้าหูตลอดว่า ไม่เห็นหน้า สส. เลย ในสภาก็ไม่มีบทบาท ช่อก็ได้รับฟังและสะท้อนให้คนในพรรคฟังเนือง ๆ เมื่อถึงการเลือกตั้งรอบนี้ “พี่ก้อง” เป็นหนึ่งในไม่กี่คนของกรุงเทพ ที่พรรคไม่ส่งลงต่อ เข้าใจว่าเกิดจากการรับฟังความเห็นรอบด้านและการประเมินโดยกรรมการบริหารพรรคเอง
คุณบุญฤทธิ์ คนที่ลง สส.รอบนี้ เป็นทีมงานเก่าของ “พี่ก้อง” เดินพื้นที่มาตลอด ขยันทำงาน พรรคจึงวางใจส่งลงสมัครในนามพรรค ซึ่งตามขั้นตอนพรรคตรวจประวัติอาชญากรผู้สมัครทุกคนก่อนทำไพรมารี แต่กรณีนี้หมายจับออกในวันที่ 17 ธ.ค. โดยไม่มีหมายเรียกมาก่อน พรรคจึงตรวจไม่เจอในระบบ มารู้อีกทีก็ตอนตำรวจบุกค้นบ้านผู้สมัครแล้ว ซึ่งพรรคก็ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้สมัครทันทีภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากทราบเรื่องเมื่อ 7 โมงเช้าวันนี้
ในฐานะคนบางพลัด ก็เซ็งมากจริง ๆ ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น ยังดีที่พรรคการันตีว่าส่งผู้สมัครคนใหม่ทันก่อนหมดเขตรับสมัคร 31 ธ.ค. นี้ แต่คนบางพลัดบอบช้ำมามากกับ สส. และผู้สมัครของพรรค ขอให้รอบนี้ส่งคนที่ประชาชนไว้ใจได้จริง ๆ มาให้เลือก อย่าคิดว่าประชาชนเป็นของตาย ส่งใครมาก็เลือกแน่ ๆ
และในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน ขอยืนยันว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่เรื่องคนดี-คนชั่ว พรรคเทพ-พรรคมาร แต่เรากำลังพูดถึงการมีเจตจำนงทางการเมืองที่มุ่งมั่น ว่าจะไม่ปกป้องคนทำผิด ทุจริตคอรัปชัน เพียงเพราะเขาเป็นพวกพ้องเครือข่ายเรา หรือเป็นนายทุนพรรคเรา
รอบนี้ คือการพิสูจน์ว่า “มีส้มไม่มีเทา” ไม่ใช่แค่สโลแกนหาเสียง ไม่ใช่แค่ปากพูด แต่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำ พรรคไม่สามารถการันตีได้ว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานกับพรรคจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% แต่เราสามารถทำระบบที่ดี เมื่อตรวจพบการกระทำผิดก็ดำเนินการโดยเร็วไม่มีละเว้น ไม่เกรงใจใคร ไม่ว่าจะในฐานะพรรคการเมือง หรือรัฐบาล นี่คือ “มีส้มไม่มีเทา” เมื่อไหร่เจอเทาเราต้องจัดการทันทีไม่มีละเว้น
สุดท้ายขอโทษประชาชนทุกคน ขอโทษพ่อ แม่ ยาย น้า ๆ และโหวตเตอร์ชาวบางพลัด บางกอกน้อยทุกคน หาเสียงเหนื่อยหนักแค่ไหน ก็ไม่เหนื่อยและเจ็บปวดใจเท่าทำให้ผู้สนับสนุนพรรคต้องผิดหวัง
ขอโทษจริง ๆ ค่ะ
ภาพ : Pannika Chor Wanich / FACEBOOK