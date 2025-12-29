ประชาชาติ ประกาศพร้อมเป็นรัฐบาล ขยับขึ้นพรรคขนาดกลาง ‘วันนอร์’มั่นใจรักษาฐานเสียงใต้ได้ ชี้ผลงาน ปช.เป็นที่ประจักษ์ ‘ทวี’ลั่นเป้าหมายแรกป้องกัน 7 เก้าอี้
วันที่ 29 ธ.ค.2568 ที่โรงแรมอัล มีรอซ ซอยรามคำแหง 5 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ (ปช.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรค พร้อมอดีตสส. แกนนำพรรค กรรมการบริหารพรรค และสมาชิกพรรค ประชุมสัมมนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.ของพรรค เข้าร่วมอย่างคึกคัก
ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หาเสียงอย่างไรให้ชนะเลือกตั้ง” โดยนายวันมูหะมัดนอร์ และการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายพรรคประชาชาติ: เลือกตั้ง ‘69 เลือกประชาชาติ..เปลี่ยนประเทศไทยดีขึ้น โดย พ.ต.อ.ทวี
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า พรรคประชาชาติ มีผลงานที่ชัดเจนและเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน มั่นใจจะรักษาฐานเสียงเดิมในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างเหนียวแน่น เน้นผลงานเชิงรุก แก้ปัญหายาเสพติด-กัญชา
ขอชื่นชมการทำงานของอดีตรมว.ยุติธรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความขยันและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้ความสำคัญอย่างมาก รวมถึงการร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากัญชาให้กลับไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของสังคม
“ผลงานของพรรค ประชาชนสัมผัสได้และเห็นผลจริง ไม่ใช่เพียงแค่คำโฆษณา สส.ของพรรคทุกคนมีความพร้อมและตั้งใจทำหน้าที่สะท้อนปัญหาของประชาชนเข้าสู่รัฐสภา เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ทำให้เรามั่นใจว่าการทำงานของสส.ทุกคนในพื้นที่ และการทำหน้าที่ในสภาฯ จะยังคงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง” นายวันมูหะมัดนอร์กล่าว
พ.ต.อ.ทวี ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ว่า พรรคมีความมั่นใจจากประสบการณ์และการยอมรับของประชาชนในครั้งก่อน ซึ่งได้รับคะแนนเสียงบัญชีรายชื่อกว่า 6-7 แสนคะแนน สูงเป็นอันดับต้นๆ ของพรรคการเมืองไทย ครั้งนี้พรรคจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สมัครในเขตที่มีโอกาสชนะสูง เพื่อให้ได้ สส.เข้ามาทำหน้าที่ในสภาให้ได้มากที่สุด
“เป้าหมายแรกคือการรักษาที่นั่ง สส.เดิม 7 คน จาก 13 เขตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นหลัก และพยายามขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยเชื่อมั่นว่าตัวแทนของพรรคจะได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง เนื่องจากผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจ” หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าว
ด้านนายซูการ์โน ให้สัมภาษณ์ถึงความเชื่อมั่นในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ โดยเน้นย้ำความพร้อมของพรรคประชาชาติที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อนำงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างตรงจุด มั่นใจฐานเสียงเดิมและคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ย้ำจุดยืนต้องเป็นรัฐบาล
จากการลงพื้นที่ทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าในการเลือกตั้งรอบนี้ พรรคประชาชาติจะยังคงเป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ไม่เพียงแต่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าพรรคจะได้คะแนนในส่วนของบัญชีรายชื่อเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
ส่วนของทิศทางหลังการเลือกตั้ง นายซูการ์โน กล่าวว่า พรรคประชาชาติ ตั้งเป้าที่จะเป็น พรรคร่วมรัฐบาล เชื่อว่าแม้พรรคประชาชาติ อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นพรรคขนาดเล็ก แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคมีความพร้อมขยับขึ้นเป็นพรรคขนาดกลาง จะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลและขับเคลื่อนนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป