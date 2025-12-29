จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ปลื้มผลตอบรับคึกคัก

จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ช่วยคนไทยหายเหนื่อย ชาวออฟฟิศขานรับ นโยบายบำนาญ 3,000 พักใช้กฎหมายที่ไม่จำเป็น
วันที่ 29 ธ.ค.2568 น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือจินนี่ พร้อมด้วยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย และนายปริเยศ อังกูรกิตติ โฆษกพรรค ลงพื้นที่ย่านอโศกและตลาดรวมทรัพย์ เพื่อพบปะและขอคะแนนเสียงจากกลุ่มพนักงานออฟฟิศ
โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชน ร่วมกาหัวใจ เลือกนโยบายที่ชื่นชอบ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจและมีการตอบรับอย่างคึกคักจากผู้สัญจรในพื้นที่ดังกล่าว
พรรคไทยสร้างไทย นำเสนอนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีนโยบายพักใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยทำงานได้คล่องตัวขึ้น พร้อมจัดตั้งกองทุนสร้างไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนกู้ยืมเงินทุนตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท เพื่อนำไปตั้งตัวหรือขยายกิจการโดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ
พรรคไทยสร้างไทย ยังชูประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจด้วยการเสนอแก้กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนรวมตัวกันลงชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อถอดถอนองค์กรอิสระได้โดยตรง เพื่อสร้างกลไกตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนและส่งเสริมความโปร่งใสในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
จากการลงพื้นที่พบว่า ชาวอโศกให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทที่ช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาว รวมถึงนโยบายการพักใช้กฎหมายที่ไม่จำเป็นซึ่งตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็วในการประกอบอาชีพยุคใหม่