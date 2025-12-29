จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ช่วยคนไทยหายเหนื่อย ชาวออฟฟิศขานรับ นโยบายบำนาญ 3,000 พักใช้กฎหมายที่ไม่จำเป็น

วันที่ 29 ธ.ค.2568 น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือจินนี่ พร้อมด้วยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย และนายปริเยศ อังกูรกิตติ โฆษกพรรค ลงพื้นที่ย่านอโศกและตลาดรวมทรัพย์ เพื่อพบปะและขอคะแนนเสียงจากกลุ่มพนักงานออฟฟิศ

โดยจัดกิจกรรมให้ประชาชน ร่วมกาหัวใจ เลือกนโยบายที่ชื่นชอบ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความสนใจและมีการตอบรับอย่างคึกคักจากผู้สัญจรในพื้นที่ดังกล่าว

พรรคไทยสร้างไทย นำเสนอนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท เพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของลูกหลาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ปลื้มผลตอบรับคึกคัก

จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ปลื้มผลตอบรับคึกคัก

นอกจากนี้ยังมีนโยบายพักใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยทำงานได้คล่องตัวขึ้น พร้อมจัดตั้งกองทุนสร้างไทยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนกู้ยืมเงินทุนตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท เพื่อนำไปตั้งตัวหรือขยายกิจการโดยไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ

จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ปลื้มผลตอบรับคึกคัก

จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ปลื้มผลตอบรับคึกคัก

พรรคไทยสร้างไทย ยังชูประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจด้วยการเสนอแก้กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนรวมตัวกันลงชื่อ 50,000 รายชื่อเพื่อถอดถอนองค์กรอิสระได้โดยตรง เพื่อสร้างกลไกตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชนและส่งเสริมความโปร่งใสในระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ปลื้มผลตอบรับคึกคัก

จินนี่ ยศสุดา บุกอโศก ชวนกาหัวใจ ให้นโยบายไทยสร้างไทย ปลื้มผลตอบรับคึกคัก

จากการลงพื้นที่พบว่า ชาวอโศกให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาทที่ช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาว รวมถึงนโยบายการพักใช้กฎหมายที่ไม่จำเป็นซึ่งตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็วในการประกอบอาชีพยุคใหม่

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
5

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
6

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
7

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
8

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
9

ระทึก! พายุฝนถล่ม เสียงไม้ลั่น เรือนร้านอาหารพังถล่ม ทับลูกค้าบาดเจ็บหลายราย
10

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป