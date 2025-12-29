‘ชูวิทย์’ ฝากถึงพรรคส้ม ตรวจผู้สมัครให้ดี เหตุตั้งมาตรฐานไว้สูงกว่าพรรคอื่น ชี้ส่งมาให้ช่วยเช็กประวัติได้ เพราะผมเป็นคนเคยเทา ย้ำรักถึงเตือน
นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาถึงพรรคประชาชน โดยระบุดังนี้
มีเทา ไม่เหลือใคร
หาเสียงครั้งนี้พรรคส้มพุ่งเป้าไปเรื่องสีเทาในวงการเมือง ใครเทา เราไม่เอา ใครเทา เราไม่ร่วม มีเรา ไม่มีเทา ยุคนี้มาตรฐานของนักการเมืองตกต่ำ เพราะมี “คนหน้าใหม่” พาเหรดเข้ามาในวงการเมืองกันมาก เป็นหนทางลัดของ “วัยรุ่นสร้างตัว” ที่เติบโตจากพนันออนไลน์ แบบนี้บ้านเราก็ว่าเทา
แต่เรื่องเทามีหลายระดับ เทาอ่อน เทาเข้ม ไปถึงเทาดำ หากเข้าเรื่องยาเสพติดอันนี้ดำปี๋
พรรคการเมือง คนเป็น สส. ไม่ได้ขายอะไรยกเว้นตัวเอง มาตรฐานจึงต้องสูงมากกว่าอาชีพอื่นมากมายหลายเท่า เพราะเป็นผู้แทนปวงชน แต่หากจะนับเทากับนักการเมืองจริง ๆ คงไม่เหลือพรรคให้เลือก เพราะมีเทาผสมทุกพรรค
ข่าวล่าสุดผู้สมัคร สส.กทม. เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย ของพรรคส้ม ที่ชูนโยบาย “มีเรา ไม่มีเทา” ถูกตำรวจจับข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเป็นกรรมการบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง 20,000 ล้าน และผู้สมัครรายนี้ได้รับเงินจากบริษัทเป็นรายเดือน
พรรคประชาชนรีบประกาศตัดออก เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สภาพแบบนี้ไม่ตัดคงไม่ได้ ยิ่งมีนโยบายเน้นปราบเทาชัดเจน พรรคอื่นก็มีกันหมดเรื่องเทา ๆ วันหลังจะค่อย ๆ แง้มเปิดให้ดู เพราะเรื่องเทาเอาคอเป็นประกัน ไม่ได้รู้น้อยกว่าใคร
แต่พรรคส้มที่เน้นเรื่องปราบเทาเอาเป็นนโยบายหลักหาเสียง ก็ยิ่งต้องเน้นเฟ้นหาคนให้ดี เดี๋ยวนี้ดูหน้าหนุ่มขาวใส่แว่น เหมือนนักวิชาการ แต่ไส้ในเทาดำมันมีเยอะ วงการเทาจึงคึกคัก เพราะคนดีจ่ายสู้ไม่ไหว ยิ่งบ้านนอกแต่ละเขตซื้อเสียงขายตัว สส. ปรับราคาเป็น 50-70 ล้าน จากเดิม 30 ล้าน คนจะยอมจ่ายได้ ก็ต้องหวังเอาคืน แม้หาเงินง่ายจากธุรกิจสีเทา แต่ก็ต้องเอาคืนเมื่อได้เป็น สส.
เมื่อเป็น สส. แม้ไม่มีอำนาจตรง แต่อำนาจบารมีทางอ้อมจะตามมา และท้ายสุดเงินก็มาเอง
พรรคส้ม “ตัดหางปล่อยวัด” ก็ดีแล้ว เพราะตั้งมาตรฐานไว้สูงกว่าพรรคอื่น ๆ แต่เตือนให้ระวัง คนรุ่นใหม่จะเช็กแค่ประวัติเหมือนรับสมัครงานทั่วไปไม่ได้ มาตรฐานคุณสมบัติต้องสูงกว่าแค่ Resume ใบสมัคร
วันหลังบอกมา จะเช็กประวัติใต้ดินให้ วงการเทาเขารู้ดีใครเทาขนาดไหน ? เชื่ออดีตคนเทา ๆ อย่างผมได้ พูดกันซื่อ ๆ ตรง ๆ ผมแค่เทาอ่อน แต่รู้เรื่องสารพัดเทาดี
วันนี้จะไปชี้พรรคไหนว่ามีคนเทาไม่ได้เสียแล้ว เพราะเราก็มีเทา ไปว่าเขาเทา แต่เราเทาเสียเอง ผมเคยบอกไว้แต่พลพรรคส้มไม่เชื่อผม ให้ด้อมส้มเด็กมาต่อว่าต่อขาน ทั้งที่ด้อมส้มรุ่นเดอะอย่างผมหวังดีแท้ ๆ “ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นไปทั้งข้อง” ตามที่คนแก่บอก คนหนุ่มไม่ฟังหาว่าผมไปใส่สี
เขตอื่น ๆ ตรวจสอบใหม่ให้ดีนะครับ เที่ยวนี้โดนอีกพังยับกู่ไม่กลับ นี่รักกันชอบกันจึงเตือนไว้ หากไม่รักคงกระทืบซ้ำแล้ว