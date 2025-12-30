“ยศชนัน” ลุยหาเสียงตลาดวัดเกาะ เจอแฟนคลับสวมกอดหอมแก้ม-รุมมอบดอกไม้ เจ้าตัวยิ้มเขิน เปรย มีนโยบายเด็ด ก๊อก 2 ต้นปี พร้อมเปิด
30 ธันวาคม 2568 – เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ตลาดวัดเกาะ เขตสายไหม กทม. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย น.ส.นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 11 รวมถึงผู้สมัคร สส.กทม. พรรคเพื่อไทย อีกหลายเขต ลงพื้นที่หาเสียง
โดยเมื่อ นายยศชนันมาถึง ได้เดินพบป่ะพูดคุย พร้อมแนะนำตัวผู้สมัคร และหมายเลขปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมารอมอบดอกไม้ พวงมาลัย และเข้ามาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับ นายยศชนัน ทั้งนี้ มีแม่ค้ารายหนึ่งได้เข้ามาสวมกอด นายยศชนัน พร้อมกับหอมแก้มด้วย ทำให้ นายยศชนัน ถึงกับ ยิ้มเขิน
นอกจากนี้ นายยศชนัน ยังได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้สมัคร สส.กทม. ก่อนจะเดินหาเสียงมาจนถึงท้ายตลาด และได้ร่วมนั่งดื่มกาแฟพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่
จากนั้น นายยศชนัน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ในช่วงเช้านี้ว่า เป็นบรรยากาศที่ครึกครื้น พบว่า หลายคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร บางคนกลับต่างจังหวัด วันนี้ได้กำลังใจอย่างล้นหลาม มาพร้อมกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขประจำพรรคหมายเลข 9 ซึ่งเป็นหมายเลขที่สื่อสารง่าย ไม่ทำให้ประชาชนสับสนและจำพรรคเพื่อไทยได้
นายยศชนัน กล่าวว่า ส่วนกลยุทธ์การหาเสียงที่จะเน้นและแข่งกับคู่แข่ง จะเน้นความเข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ผู้สมัครแต่ละคนได้สื่อสารแนวนโยบาย พบว่า หลายนโยบายของพรรคเพื่อไทย โดนใจพี่น้องประชาชน สิ่งที่สำคัญคือ การทำให้นโยบายเกิดขึ้นทันทีหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์
นายยศชนัน กล่าวว่า ในการลงพื้นที่หาเสียง ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก ในการหาเสียง สิ่งสำคัญประชาชนเริ่มจดจำนโยบายของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่นโยบายที่เคยทำมาก่อน รวมถึงนโยบายที่ทำขึ้นใหม่ แสดงให้เห็นถึงการสื่อสาร ว่าเป็นนโยบายที่เข้าถึงประชาชน แนวทางนโยบายคือ การลดรายจ่าย หากเศรษฐกิจดี รายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายน้อยลง และมีนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
“เกี่ยวกับบ้านตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ เรามีนโยบายในส่วนนี้ อีกอันนึงเกี่ยวกับหนี้ ทุกคนยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ จะต้องทำเรื่องนี้ก่อน และอีกตัวนึงที่ทำได้เลยและเป็นความแตกต่าง คือการทำนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สามารถทำได้เลย เรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ในจุดที่ไม่มีรถไฟฟ้า จะเป็นฟีดเดอร์ที่สามารถยึดโยงได้ เป็นเรื่องราคา 10 บาท เป็นนโยบายที่สำคัญ และประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี” นายยศชนัน กล่าว
นายจุลพันธ์ กล่าวเสริมถึงนโยบายหลังจากนี้ที่จะปล่อยออกมาว่า ไม่ใช่นโยบายลักษณะโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แต่เป็นเรื่องสวัสดิการของประชาชน จะเป็นนโยบายใหญ่ และจะตอบโจทย์ประชาชน เพื่อให้ คนไทยพ้นจากความยากจน