พิจารณ์ ขอโทษผู้สมัครพรรคเพื่อไทย หลังบริษัทรับจ้างติดป้ายพังป้ายหาเสียง กำชับผู้สมัคร ปชน.ทั่วประเทศต้องระวัง ยันไม่มีเจตนาทำการเมืองแบบนี้

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน(ปชน.) ในฐานะผู้รับผิดชอบแคมเปญเลือกตั้งกทม. กล่าวถึงกรณีบริษัทรับจ้างติดป้ายทำลายป้ายหาเสียงของนายพงศกร รัตนเรืองวัฒนา ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย ว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่ทีมงานของเรา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สมัครมีการว่าจ้างบริษัทรับจ้างติดป้าย ซึ่งได้กำชับกับผู้สมัครทั่วประเทศไปแล้ว หากรับจ้างจะต้องเอาทีมงานของผู้สมัครลงพื้นที่ไปด้วย แต่กรณีดังกล่าวไม่มีทีมงานผู้สมัครติดตามไปด้วย อาจจะมีการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง ไม่รู้ว่าเจ้าตัวมองดีหรือไม่ว่าเป็นป้ายอะไร อาจจะด้วยความเหนื่อยล้าหรือดึกจึงพับป้ายไป

“ผมกราบขอโทษพี่น้องประชาชนและขอโทษผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่เจตนาที่เราจะทำการเมืองแบบนี้ หลังจากนี้ได้กำชับผู้สมัครทั่วประเทศแล้วให้ระมัดระวังเรื่องการติดป้าย” นายพิจารณ์ กล่าว

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