อนุทิน ขออย่ากังวล เครือข่ายยาเสพติดโยงใคร ย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรม เปิดเจอใครก็จัดเต็ม บอกไม่รู้จักคำว่าขิง แต่ขอทุกพรรคทำงานเหมือนภูมิใจไทย ไม่ชกใต้เข็มขัด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึง การจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อวาน (29 ธ.ค.) ตำรวจรายงานว่ามีการเชื่อมโยงนักการเมืองคนอื่นๆ อีกหรือไม่ ว่า อย่าไปกังวลว่าจะเชื่อมโยงนักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้านักธุรกิจหรือนักเลงที่ไหน
ตอนนี้ตนและผบ.ตร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ใช้หลัก ปิดชื่อถือพฤติกรรม ที่ตนเคยมอบหมายไว้ให้ เพื่อที่จะทำงานด้วยความสบายใจและเต็มที่ เราไม่รู้ใครเป็นใคร แต่ต้องดำเนินการจับตามสำนวน ดูตามพฤติกรรมเส้นเงิน หลักฐานต่างๆ เปิดมาเจอใครก็จัดเต็ม
เมื่อถามว่า แต่ละพรรคมีเรื่องเชื่อมโยงในลักษณะนี้ ก็เลยนำมาขิงกันไม่ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า ตนเป็นคนสมัยใหม่ ขิง แปลว่าอะไร แต่ทางที่ดีที่สุดทุกพรรค ควรทำเหมือนพรรคภูมิใจไทย ที่ทำงานของตนเองไม่ต้องไปว่า ไม่ต้องไปขิงใคร โดยเฉพาะไปด้อยค่าหรือใช้วาทกรรมทำให้อีกฝ่ายเสียหาย แต่ขอให้เอาเหตุผลเข้าว่ากัน จะทำให้การเลือกตั้ง เข้มแข็ง มีความแฟร์ ไม่ชกใต้เข็มขัด
ส่วนที่โซเชียลมีเดีย ระบุถึงสโลแกนของพรรคประชาชน มีส้มไม่มีเทา ตอนนี้กลายเป็นดำไปแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า อย่ามาขิงกับตนแบบนั้นไม่เอา แล้วแต่โซเชียลตัดสินใจ
เมื่อถามถึงบรรยากาศการหาเสียงในขณะนี้เป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เหลือแค่ 38 วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง ขอให้ทุกฝ่ายเน้นเรื่องนโยบาย สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะเปิดตลาดในกรุงเทพมหานคร จะขึ้นเวทีใหญ่ในกรุงเทพฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่ได้เน้นว่าจะต้องจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ผู้สมัครทุกคนของพรรคภูมิใจไทย มีความคุ้นเคยในพื้นที่อยู่แล้ว มีการกำหนดตารางเวลามาว่าจะให้ไปที่ไหน ถ้าหัวหน้าพรรคว่างก็จะไป ขณะนี้พรรคภูมิใจไทย มีผู้ที่สามารถไปช่วยหาเสียงกับสมาชิกอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าเหมือนจะมีความมั่นใจมากว่าจะได้กลับมาหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า นายอนุทิน กล่าวว่า พูดแบบนี้อีกแล้ว ทำทุกวันให้มันดีที่สุด