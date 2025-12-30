ลิณธิภรณ์ เปิด 1 แนวนโยบายสายอาชีพ ชวนเด็กไทยเปลี่ยนมุมคิด “ยกเครื่องอาชีวะสู่อาชีวะสากล ฝึกงานมีเงิน เรียนจบมีงาน” กับ อุตสาหกรรมช่างอากาศยาน-วัสดุศาสตร์ (Material Science), PCB , EV Semiconductor #เพื่อไทยทำได้จริง
30 ธ.ค. 68 – น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเพจส่วนตัว ระบุ 1 ในแนวนโยบายด้านการศึกษาสายอาชีวะ “ยกเครื่องอาชีวะศึกษาสู่อาชีวะสากล”
โดยยกตัวอย่าง สาขาเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ (Material Science) และช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance Technician / Engineer) ขาดแคลนแรงงานเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานโลก “ยกเครื่องอาชีวะศึกษาดสู่สากล”
เพื่อให้สอดรับกับทิศทางอุตสาหกรรมใหม่และตลาดแรงงานโลก การพิจารณาโครงสร้างสาขาและทักษะเป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาหลักสูตรไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะทักษะขั้นพื้นฐาน แต่ควรมองให้กว้างขึ้นว่า ทักษะใดกำลังมี ความต้องการสูงในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ และสามารถเปิดทางเลือกให้ผู้เรียนเข้าสู่โอกาสการทำงานที่มีศักยภาพด้านรายได้และความก้าวหน้า
หนึ่งในสาขาที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนคือ วัสดุศาสตร์ (Material Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงตั้งแต่โครงสร้างของวัสดุ สมบัติ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการใช้งานจริง ความรู้ด้านวัสดุถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งล้วนต้องการแรงงานที่มีความเข้าใจด้านวัสดุและการผลิตอย่างลึกซึ้ง
ลิณธิภรณ์ ชูสาขา อุตสาหกรรมช่างอากาศยาน-วัสดุศาสตร์, PCB , EV Semiconductor
ขณะที่อีกสาขาหนึ่ง ที่สะท้อนการเชื่อมโยง ระหว่าง อาชีวะกับอุตสาหกรรมใหม่อย่างชัดเจนคือ ช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance Technician / Engineer) ในระบบอาชีวะศึกษาไทย งานด้านซ่อมบำรุงและตรวจสอบอากาศยานต้องใช้ทั้งทักษะเชิงช่างและความเข้าใจวัสดุระดับสูง ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
ในเชิงตัวเลข ตลาดแรงงานไทยรายงานว่าผู้จบสายช่างอากาศยานสามารถเริ่มต้นรายได้ราว 18,000–20,000 บาทต่อเดือน และเมื่อมีประสบการณ์หรือใบอนุญาตเฉพาะทาง รายได้สามารถขยับเป็น 25,000–75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ถ้ามีใบอนุญาตการบินสากล เพื่อทำงานในต่างประเทศ (เช่น ยุโรป/อเมริกา/ตะวันออกกลาง) ช่างอากาศยานต้องมี ใบอนุญาตระดับสากล เช่น EASA, FAA หรือใบรับรองตามมาตรฐานที่ประเทศนั้นกำหนด ขณะที่ในต่างประเทศ รายได้หลักแสนต่อเดือน มีรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่ามาตรฐานแรงงานทั่วไปอย่างชัดเจน สะท้อนว่าความต้องการทักษะเฉพาะทางกำลังเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการจ้างงาน
ทั้งวัสดุศาสตร์และช่างอากาศยาน เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่ง ของสาขาที่น่าสนใจในบริบทการยกเครื่องอาชีวศึกษา ยังมีอีกหลายสาขาที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ เช่น วิศวกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์อัจฉริยะ แบตเตอรี่และพลังงานทางเลือก รวมถึงการผลิตเชิงดิจิทัล
การพิจารณาขยายหรือออกแบบหลักสูตรใหม่ในอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมสาขาที่มีความต้องการสูงและมีศักยภาพด้านรายได้ จะช่วยให้ระบบอาชีวะเชื่อมต่อกับตลาดแรงงานได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่การทำงานที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศไทยค่ะ
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