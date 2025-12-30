เจษฏ์ แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ ปูดทุนเทาทุ่มแสนล้าน เหน็บซื้อประเทศถูกกว่าแจกเงินซื้อเสียง แฉโมเดลหัวละ 4,000 บาท ยึดอำนาจรัฐ

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2568 นายเจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครักชาติ เปิดเผยถึงการแทรกแซงทางการเมืองของกลุ่มทุนสีเทา ว่า ล่าสุดมีการอายัดทรัพย์กลุ่มทุนสีเทากลุ่มหนึ่ง มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับข้อมูลมาว่าเป็นเพียงร้อยละ 10 ของเม็ดเงินจริงที่เตรียมไว้สู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ โดยยอดรวมอาจสูงถึง 1 แสนล้านบาท

มีความเป็นไปได้ในการใช้เงินจำนวนดังกล่าวซื้อเสียง ว่า หากมีเงิน 1 แสนล้านบาท สามารถซื้อได้ถึง 100 ล้านคน ในราคาคนละ 1,000 บาท แต่ความเป็นจริง ประเทศไทยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ถึงจำนวนดังกล่าว หากนับเฉพาะผู้มาใช้สิทธิจริง 30 กว่าล้านคน

การซื้อเสียงเพื่อให้ได้เสียงข้างมาก (ประมาณ 60% ของผู้มาใช้สิทธิ) จะทำให้อัตราการจ่ายเงินพุ่งสูงถึงหัวละ 3,000-4,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่กลุ่มทุนเหล่านี้สามารถจ่ายได้จริง

“ถ้าทุนเทาเอาเงินมาลงแสนล้าน ได้แน่ๆ และพอเข้าไปเสร็จก็จะไปออกกฎหมาย ไปทำโครงการ ไปวางแผนผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพวกเขา เช่น เปิดเสรีการพนัน ยาเสพติด หรือทำธุรกิจสแกมเมอร์ รวมถึงการทำข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนตัวเอง” นายเจษฏ์ กล่าว

นายเจษฏ์ กล่าวว่า เปรียบเทียบเงิน 1 แสนล้านบาท ในการซื้อประเทศไทยถือว่ากระจอกมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณหรือเงินแจกของรัฐที่ละลายหายไป1แสนหรือ 2 แสนล้านบาท แต่ผลเสียที่จะตามมาจากการที่กลุ่มทุนสีเทายึดครองอำนาจรัฐจะมหาศาล หากภาคประชาชนไม่ลุกขึ้นสู้ในครั้งนี้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
3

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
4

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
5

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
6

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
7

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
8

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
9

กรมราชทัณฑ์ เผย ศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เสียชีวิตแล้ว
10

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป