เท้ง ณัฐพงษ์ ลุยหาเสียงช่วย ผู้สมัครสส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ประกาศขอปักธงปทุมฯทั้ง 8 เขต อ้อนขอประชาชนเลือกมาบริหารประเทศ

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ พร้อมผู้สมัคร สส.ปทุมธานี ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ เขต 8 นายธันยนันท์ ไพบูลย์สุข เขต 7 และนายเอกศักดิ์ หอมชื่น เขต 3 ลงพื้นที่ตลาดไอยรา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายณัฐพงษ์ ได้ขึ้นรถแห่เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และเดินตลาดเพื่อช่วยผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียง และเย็นวันนี้จะเดินทางต่อไปยังตลาดปากน้ำ จ.สมุทรปราการ

นายณัฐพงษ์กล่าวว่า ปัจจุบันเหลือเวลาอีกไม่ถึง 40 วัน จะมีการเลือกตั้ง พี่น้องชาวปทุมธานีเคยเลือกพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับ 1 และได้ สส.ทั้งสิ้น 6 คน จาก 7 เขต และคะแนนบัญชีรายชื่อกว่า 360,000 คะแนน เท่ากับสส.บัญชีรายชื่อ 1 คน

เท้งณัฐพงษ์ พรรคประชาชน ปทุมธานี

เท้ง ลุยหาเสียง หวังปักธงปทุมธานี 8 เขต อ้อนขอประชาชน เลือกมาบริหารประเทศ

“คราวนี้ เป็นพรรคประชาชน ผมต้องขอคะแนนพี่น้องชาวปทุมธานีอีกรอบ เพื่อให้พรรคประชาชน สามารถปักธงในจ.ปทุมธานีอีกครั้ง เพื่อพวกเราจะได้รักษาแชมป์เขตเดิม เพิ่มเติมเขตใหม่ได้ จึงขอให้ประชาชนกา พรรคประชาชน 2 ใบ เลือกทั้งคนทั้งพรรค เพื่อให้รัฐบาลประชาชนได้เข้าไปบริหารประเทศ”

สำหรับกำหนดการหาเสียงของหัวหน้าพรรคประชาชน เตรียมเดินทางไป จ.นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ช่วงวันที่ 2-4 ม.ค.2569 ต่อไป

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