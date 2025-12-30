ครม.เห็นชอบ ให้หน่วยงานรัฐหนุน กกต. จัดเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ ย้ำวางตัวเป็นกลาง อำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบาง จัดรถรับไป-กลับหน่วยเลือกตั้งพื้นที่ชายแดน
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสส. และการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกัน วันที่ 8 ก.พ.2569
โดยให้หน่วยงานรัฐ กระทรวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของ กกต. 6 ข้อ ดังนี้
1.ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.สนับสนุนสถานที่ราชการ เพื่อใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติให้เพียงพอและเหมาะสม
3.ขอความร่วมมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง ให้มีความพร้อมรองรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
4.ให้หน่วยงานสนับสนุนจัดสรรงบประมาณดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้มีการออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 5.กรณีสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ให้หน่วยงานรัฐ จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เดินทางไปใช้สิทธิและเดินทางกลับจากที่เลือกตั้ง
6.อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตามประกาศกกต.