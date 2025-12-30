อดีต สส.กทม. เขต 33 พรรคประชาธิปัตย์ ซัดพรรคส้มทำผิดซ้ำซาก มีแต่คำขอโทษ ไม่ยอมรับผิดชอบ แถมยังส่ง เท่าพิภพ ลงเลือกตั้งแทนผู้สมัครเดิมที่พัวพันคดียาเสพติด
นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต สส.กทม. เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ย้อนถามกรณีพรรคประชาชน ส่ง นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อดีต สส.กทม. เขต 24 ลงสมัคร สส. บางพลัด-บางกอกน้อย แทนผู้สมัครเดิมที่พัวพันคดียาเสพติดและฟอกเงิน
นายชนินทร์ กล่าวว่า อะไรคือมาตรฐานการทำงานและจริยธรรมของพรรคการเมือง ที่เป็นความหวังการเปลี่ยนแปลงประเทศและเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ควรคิดถึงหัวใจ เห็นหัวคนในเขตเลือกตั้งที่ 33
อะไรคือความรับผิดชอบ มีแต่คำขอโทษ แล้วความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำผิดอยู่ตรงไหน ตั้งแต่ออกมาขอโทษเรื่องที่พรรคไปยกมือให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ แล้วสุดท้ายสิ่งที่ตกลงไว้ก็ไม่ได้
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี 66 ตัวแทนที่พรรคส่งมาเป็น สส.เขตนี้ ก็ไม่ได้ทำงานเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ไม่เช่นนั้นพรรคคงส่งคนเดิมลงแข่งแล้ว มาครั้งนี้ก็คัดเลือกผู้แทนของพรรคที่มาลง สส.ในเขตนี้ ในที่สุดก็มีปัญหาอีก ครั้งนี้ถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของพรรคประชาชน
นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะที่ทำการเมืองในเขตการเลือกตั้งนี้มาโดยตลอด เสียใจ ผิดหวังกับพรรคประชาชนที่ไม่เห็นหัวคนในพื้นที่นี้ ประชาชนต้องการมากกว่าคำขอโทษ นั่นคือความรับผิดชอบต่อความผิดที่ทำไว้
ตนขอเรียกร้องแทนพี่น้องประชาชนในเขตนี้ ว่าจะไม่ทนหายใจอยู่กับพฤติกรรมการเมืองแบบนี้ ที่ทำผิดซ้ำซาก มีแต่คำขอโทษ ถ้ามีจริยธรรมพอ เมื่อทำผิดก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าคิดได้ ก็อย่าส่งคนที่ไม่พร้อม ไม่เต็มใจที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาลงแข่ง