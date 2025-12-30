ผู้สมัคร สส.ภูมิใจไทย ชี้แจง หลังเพจดังตั้งข้อสงสัย รวยผิดปกติในเวลาไม่กี่ปี ยันประกอบธุรกิจส่วนตัวมากว่า 10 ปี ด้วยความสุจริต ตรวจสอบได้

กรณีแฟนเพจเฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับ “เต้ย” ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร สส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคภูมิใจไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตให้ตรวจสอบกรณีอดีตคนขับรถของวัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม ซึ่งปัจจุบันลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยอ้างว่ามีฐานะร่ำรวยรวดเร็วผิดปกติภายในระยะเวลาไม่กี่ปี

ล่าสุด นายฤทธิรงค์ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า การนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่เป็นการโจมตีทางการเมือง พร้อมยืนยันว่า ตนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยความสุจริต มีทั้งห้างร้านและบริษัทที่ดำเนินกิจการถูกต้อง รายได้มีที่มา สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลการเสียภาษี และเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) มาแล้ว 2 สมัย

ข้อมูลที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ไม่เป็นความจริง ตนจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ พร้อมย้ำว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยึดมั่นการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความสุจริต และขอให้สังคมใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร

ต่อมา นายฤทธิรงค์ ได้เดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นหลักฐานว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง

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