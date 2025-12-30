เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2568 นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่า สถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกพร้อมจัดการเลือกตั้งให้คนไทยในต่างแดน โดยปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ต่างแดนกว่า 1.5 ล้านคน

กระทรวงการต่างประเทศเปิดให้คนไทยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.2568 และจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 5 ม.ค.2569 หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ ทางกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและรณรงค์ในพื้นที่ที่มีคนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอิสราเอล โดยจัดคณะเดินทางไปให้ข้อมูลและซักซ้อมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

“สำหรับคนไทยในต่างแดนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ผมขอเชิญชวนให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ‘Thai Consular’ ของกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือแอป ‘Smart VOTE’ ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 5 ม.ค.2569 เวลา 23.59 น. ตามเวลาไทย”นายนิกรเดช กล่าว

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