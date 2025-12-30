อภิสิทธิ์ หาเสียงถนนเจริญกรุง-สีลม ช่วย “พีรวุฒิ” บอกคนที่เคยปันใจจะกลับมาสนับสนุน มั่นใจผู้สมัครมีคุณภาพสู้เขตอื่นได้ สกรีนเข้มไม่มีเทาแน่นอน เชื่อนโยบายชัดเจน ขอโอกาสอีกครั้ง
เมื่อเวลา 15.55 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายพีรวุฒิ พิมพ์สมฤดี (ฟลุ๊ค) ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 1 เขตพระนคร เขตป้อมปราบฯ เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี) และเขตบางรัก หมายเลข 9 ลงพื้นที่หาเสียงย่านถนนเจริญกรุง เพื่อพบปะประชาชนในพื้นที่
โดยเริ่มต้นหาเสียงที่ถนนเจริญกรุง ถึงถนนสีลม ได้เดินเท้าหาเสียงต่อเนื่อง มีประชาชน แม่ค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาให้กำลังใจ รวมทั้งขอถ่ายภาพด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก พร้อมเสียงเชียร์บอกว่า นายอภิสิทธิ์ ยังคงหล่อเหมือนเดิม
นายอภิสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงว่า นี่ไม่ได้เป็นพื้นที่แรก ตนได้ไปพบปะประชาชนหลายครั้ง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี คนจำนวนมากที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อย่างยาวนาน การเลือกตั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา อาจจะปันใจให้คนอื่น เขาเดินมาบอกเราเองว่าเที่ยวนี้ขอสนับสนุนเต็มที่
เมื่อถามว่าผู้สมัครในเขตกรุงเทพฯ เรื่องคุณภาพสู้พรรคอื่นได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า มั่นใจ พรรคเรามีการกลั่นกรองจากประสบการณ์ด้านการศึกษา การทำงาน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีการสัมภาษณ์แนวคิดต่างๆ เรามั่นใจว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะทำงานด้วยไฟ ด้วยพลัง
ต่อข้อถามว่า บางเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ เริ่มมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครนั้น พรรคประชาธิปัตย์สกรีนอย่างดีหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เราได้ตรวจสอบเท่าที่เราทำได้ การเสนอตัวเข้ามา เราส่งประวัติไปให้หน่วยงานเท่าที่เราจะประสานได้ กลายเป็นระบบการตรวจสอบบางเรื่องก็สับสนเช่นกัน
เช่น การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น เราตรวจสอบได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ผู้สมัครทุกคนเขาจะรับรองคุณสมบัติของตนเอง และเราใช้ข้อมูลที่ได้รับคำตอบมาจากหน่วยงานต่างๆด้วย
เมื่อถามย้ำว่าจะมีปัญหาเรื่องสีเทาหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่ควรมี ถ้ามีเราก็ชัดเจน เราประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถ้ามีกรณีนี้เราไม่สนับสนุน
สำหรับ 33 เขต กรุงเทพฯ มียุทธศาสตร์สำคัญในพื้นที่ ที่คิดว่าปัจจัยหลักที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ ใช้วัดใจชาวกรุงเทพฯ คืออะไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า คนกรุงเทพฯ อยู่จุดศูนย์กลางของประเทศ ไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ คาดหวังที่จะให้ประเทศหลุดพ้นจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ทุนเทา บวกกับปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรัง
ตนมั่นใจว่าหลังจากเมื่อวาน (29 ธ.ค.) ได้ประกาศชัดเจนถึงแนวทางการทำงานของเรา บวกกับนโยบายต่างๆ น่าจะสร้างความมั่นใจได้ว่าเรามีโอกาส
เมื่อถามว่าการกลับมาในครั้งนี้ จะกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่เคยสนับสนุนหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า พยายามเต็มที่ เราคิดว่าสิ่งที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้ กรรมการบริหารพรรค ผู้สมัครทั้งสองระบบ น่าจะแสดงตนชัดเจน
ถือว่าเรายึดถือแนวทางหลายอย่าง ทำให้ประชาชนที่เคยมั่นใจในตัวเรา ครั้งนี้มาพร้อมกับการเสริมมุมมองใหม่ๆ ในเรื่องเชิงนโยบายและบุคลากร เราคงไม่ใช่พูดถึงคนที่เคยผูกพัน แต่มีคนที่ไม่เคยมีโอกาสเลือกตั้ง คนที่อาจจะไม่เคยเลือกเรา วันนี้ให้กลับมาดูว่าเราเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ ระหว่างการเดินหาเสียง มีประชาชน แม่ค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาให้กำลังใจ ขอถ่ายภาพด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก พร้อมเสียงเชียร์บอกว่า นายอภิสิทธิ์ ยังคงหล่อเหมือนเดิม