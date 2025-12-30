อนุทิน เรียก ‘สีหศักดิ์-บิ๊กเล็ก’ กำชับเฝ้าชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงปีใหม่ อย่าปล่อยให้มีการละเมิดข้อตกลง หลังพ้นเฝ้าระวัง หยุดยิง 72 ชั่วโมง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เชิญนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ร่วมหารือบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังครบกำหนดหยุดยิง 72 ชม. ตามถ้อยแถลงการลงนาม Joint Statement

ทั้งนี้ นายกฯ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการละเมิดข้อตกลง ในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับประชาชน โดยรัฐบาลยืนยันว่า จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างดีที่สุด

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
2

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
3

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
4

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
5

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
6

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
7

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
8

กรมราชทัณฑ์ เผย ศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เสียชีวิตแล้ว
9

2 หนุ่มต่างชาติ ก้มกราบพนักงาน ตอบแทนความอร่อย กำลังจะกลับประเทศ หลังฝากท้องประจำ
10

เลขเด็ดต้นมะเดื่อโค่นทับ สะพานพญานาค เกาะคำชะโนด ส่องเลขธูป