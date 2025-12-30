อนุทิน เรียก ‘สีหศักดิ์-บิ๊กเล็ก’ กำชับเฝ้าชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงปีใหม่ อย่าปล่อยให้มีการละเมิดข้อตกลง หลังพ้นเฝ้าระวัง หยุดยิง 72 ชั่วโมง
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เชิญนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ร่วมหารือบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังครบกำหนดหยุดยิง 72 ชม. ตามถ้อยแถลงการลงนาม Joint Statement
ทั้งนี้ นายกฯ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการละเมิดข้อตกลง ในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อสร้างความสบายใจให้กับประชาชน โดยรัฐบาลยืนยันว่า จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างดีที่สุด