กองทัพ ย้ำ แม้มีแถลงร่วมกัน ‘หยุดยิง’ แต่ไม่ได้หมายความว่า ‘หยุดรบ’ ยันยังคงเตรียมพร้อม ป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ฝ่ายไทย-กัมพูชา ได้มีถ้อยแถลงร่วมกันหยุดยิงนั้น

ขอเรียนให้ประชาชนเข้าใจว่า การหยุดยิงและการลดระดับความตึงเครียดตามถ้อยแถลงร่วม มิได้หมายถึงการหยุดเตรียมพร้อมตามหลักสากล ทุกกองทัพในโลก ยังคงรักษาความพร้อมอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศตนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หากมีการละเมิดข้อตกลง หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน ขอแจ้งเตือนว่า ในห้วงเวลานี้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวลือ และการตั้งคำถามบางลักษณะในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมุ่งสร้างความตื่นตระหนก ความโกรธ หรือความไม่ไว้วางใจระหว่างคนไทยด้วยกันเอง ศูนย์แถลงข่าวร่วมฯ ขอเน้นย้ำว่า ความกลัวและความแตกแยก คือ เป้าหมายของสงครามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมิใช่ผลประโยชน์ของประเทศไทย

ขอย้ำว่า หลังจากมีถ้อยแถลงร่วมฯเกิดขึ้น มิได้หมายถึงว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอ แต่เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องใช้สติ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศไทยจะยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเป็นเอกภาพของประชาชน การดำเนินการอย่างมีวุฒิภาวะ และการยึดมั่นในหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มาแล้ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 16 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
2

เปิดช่องทางชมสด VNL 2026 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติตุรกี สถิติพบกัน 5 นัดหลังแพ้รวด 
3

หวย AI ส่องเลขเด็ด 16 กรกฎาคม 2569 คำนวณสถิติหวยย้อนหลัง-เลขเด็ด 1/7/69
4

เป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์เดียวสะดุ้ง แฟนๆบอกถูกใจรอสิ่งนี้เลย วัน อยู่บำรุง ก็มาเมนต์
5

หมอช้าง เผยดวงเดือนก.ค. ราศีมาแรงเรื่องโชคลาภ ราศีมีข่าวดีจับเงินก้อนใหญ่ ราศีระวังเรื่องงาน
6

เนเน่ ฟีเวอร์ คนแห่ดูแน่นตลาด หลังเพิ่งสร้างชื่อบนเวที AGT กลับมาเล่นเปิดหมวกที่ภูเก็ต
7

ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง โพสต์ผลคำพิพากษา ถูกฟ้อง 100 ล้าน
8

หมอช้าง เปิด 3 ราศี ถึงเวลาดวงวาสนาเปิด! ทั้งงาน-เงิน-โอกาสใหม่ได้เร็วกว่าที่คิด
9

ผู้โดยสารระทึก รถไฟด่วนพิเศษ เครื่องยนต์หลุดตกคาราง ไปต่อไม่ได้ ใช้เวลาถอดกว่า 4 ชั่วโมง
10

กรมราชทัณฑ์ เผย ศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องขังคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ เสียชีวิตแล้ว