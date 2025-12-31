พิพัฒน์ ชี้บ้านใหญ่ยุคใหม่ ไม่ใช่การผูกขาดอำนาจการเมือง เปิดพื้นที่คนรุ่นใหม่ สะสมประสบการณ์แก้ไขปัญหา ‘ชลัฐ’ เสนอผนึกจุดแข็ง 2 รุ่น เสริมประสิทธิภาพบริหารประเทศ
เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพื้นที่ภาคใต้พรรคภูมิใจไทย ย้ำจุดยืนต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “บ้านใหญ่การเมือง” ว่า บ้านใหญ่ในบริบทการเมืองยุคปัจจุบันไม่ใช่ข้อจำกัด หรือการผูกขาดอำนาจดังที่ถูกมองในอดีต
แต่เป็นโครงสร้างทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสะสมวิธีการแก้ไขปัญหา ที่คนรุ่นเก่าประสบมาก่อน เพื่อเพิ่มเสริมศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
“คนรุ่นใหม่มีความรู้ ความสามารถ แต่ขาดวิธีการแก้ปัญหาในสิ่งที่รุ่นเก่าประสบมาแล้ว บ้านใหญ่ไม่ใช่ข้อจำกัด แต่บ้านใหญ่ในยุคปัจจุบัน คือบ้านใหญ่สำหรับคนรุ่นใหม่” นายพิพัฒน์ กล่าว
ขณะที่ นายชลัฐ รัชกิจประการ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะเด็กรุ่นใหม่ต้องสะสมเวลา และนำประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ามาเสริม ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน