พลังประชารัฐ ชูนโยบาย “บัตรประชารัฐ เอ็กซ์ตร้า” เพิ่มวงเงินเป็น 700 บาทต่อเดือน มุ่งแก้ปัญหาความยากจนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2569 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงนโยบายของพรรคว่า เดินหน้าสานต่อโครงการบัตรประชารัฐ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรค โดยเตรียมยกระดับเป็น “บัตรประชารัฐ เอ็กซ์ตร้า เพิ่มค่าทวีคูณ” ปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจากเดิม 300 บาท เป็น 700 บาทต่อเดือน

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวไม่ใช่เพียงคำสัญญา แต่เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมและพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยบรรเทาปัญหาปากท้องของประชาชนได้จริง การเพิ่มวงเงินจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย สามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว นโยบายนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

“พรรคพร้อมเดินหน้าดำเนินนโยบายที่ทำได้จริงและเห็นผลชัดเจน เพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง” น.ส.ตรีนุช กล่าว

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