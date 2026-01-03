“สุดารัตน์” ชูทีม สส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไทยสร้างไทย “คุณภาพคับแก้ว” ย้ำอดีต รมต.อุดมเดช คุมงานสภา มั่นใจกาไทยสร้างไทย 48 คะแนนไม่สูญเปล่า ได้มือโปรไปทำงาน ช่วยคนไทยหายเหนื่อย หายจน

วันที่ 3 ม.ค. 2569 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยถึงความมั่นใจในทีมผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยชู นายอุดมเดช รัตนเสถียร เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของพรรค ในฐานะนักการเมืองคุณภาพที่มีประสบการณ์สูง เป็นอดีต สส.นนทบุรี 7 สมัย และอดีตรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่สำคัญยังเคยดำรงตำแหน่งประธานวิปรัฐบาล ซึ่งถือเป็น “มือประสานสิบทิศ” ที่มีความเชี่ยวชาญในการคุมเสียงและขับเคลื่อนงานในสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ที่รอบด้านนี้จะช่วยให้พรรคไทยสร้างไทยสามารถควบคุมแถว สส. ให้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างเป็นเอกภาพและโปร่งใส

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เน้นย้ำว่า การคัดเลือกปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคไม่ได้ยึดติดกับนามสกุลดังหรือเป็นทายาทบ้านใหญ่ แต่พิจารณาจาก “คุณภาพคับแก้ว” และความสามารถที่ทำได้จริง โดยมีนายอุดมเดชเป็นต้นแบบของนักการเมืองที่ไว้วางใจได้ มีจุดยืนที่มั่นคง และพร้อมเป็นหลักในการทำงานนิติบัญญัติ เพื่อผลักดันนโยบายให้สำเร็จเป็นรูปธรรมทันทีที่เข้าสภา

สิ่งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของพรรคไทยสร้างไทยในการเป็นสถาบันการเมืองยุคใหม่ที่เน้นการเมืองสุจริต มีประสบการณ์ และทำงานสำเร็จจริง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันว่าการเลือกพรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 48 จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน เพราะเป็นการเลือกทีมงานระดับมือโปรที่มีการผสมผสานระหว่างผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงกับคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ พร้อมทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้ประเทศ

การเลือกคนที่มีผลงานเชิงประจักษ์เข้ามาทำงาน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ “หายเหนื่อย หายจน” ได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกการเมืองสีขาว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย

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