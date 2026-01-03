ทนายน้ำผึ้ง ผู้สมัคร สส.หนองคาย พรรคประชาชน ลุยดำเนินคดี อ.ลอย หลังใส่ร้ายเป็นมิจฉาชีพ ลั่นหวังว่าจะใส่ใจตรวจสอบผู้สมัครจากพรรคอื่นด้วย
วันที่ 3 ม.ค. 2569 น.ส.อภิญญา บุญจันทร์ หรือ ทนายน้ำผึ้ง ผู้สมัคร สส.หนองคาย พรรคประชาชน เตรียมแจ้งความดำเนินคดี นายลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ หลังโพสต์กล่าวหาว่าเป็นบุคคลเดียวกับมิจฉาชีพที่ฉ้อโกงการซื้อสินค้าออนไลน์
โดยระบุว่า กรณีที่คุณลอย ชุนพงษ์ทอง ได้โพสต์เกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อ“อภิญญา บุญจันทร์” ปรากฏพบว่าเจอในรายชื่อ blacklist seller และนำภาพของดิฉันมาแนบประกอบ โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “บังเอิญผมมีเพื่อนบอกว่า เจอมากับตัวเอง ซื้อของจากรายนี้ 2 ชิ้น แต่ไม่ได้รับของ จำชื่อได้ แต่ไม่ได้กดรายงาน”
ดิฉันขอชี้แจงดังนี้ค่ะ ดิฉันชื่ออภิญญา บุญจันทร์ จริง การลงสมัครครั้งก่อนในนามพรรคก้าวไกล พ.ศ.2566 (2023) ดิฉันได้ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากหน่วยงานของรัฐแล้วและกกต.ก็ได้ให้การรับรองเป็นผู้สมัคร จากการตรวจสอบปรากฏว่า ในประเทศไทย ขณะนั้น มีผู้ใช้ชื่อว่า อภิญญา บุญจันทร์ ซ้ำกันถึง 4 คน
แม้แต่ในโรงพยาบาลหนองคายที่ดิฉันไปรักษาอาการ office syndrome คุณหมอยังได้ทวนประวัติการรักษาและยืนยันเลขบัตรเพิ่มเติมเพราะมี อภิญญา บุญจันทร์ อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยกระดูกขาหัก (ซึ่งดิฉันไม่เคยได้รับอุบัติเหตุกระดูกหัก)
ดิฉันเป็นทนายความมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 (2015) และเป็นสมาชิกของเนติบัณฑิตยสภา ในปีเดียวกัน โดยมี อาจารย์หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เป็นผู้ให้การรับรอง ซึ่งแน่นอนว่าก่อนจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความย่อมต้องถูกตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาก่อนเช่นกัน ว่าต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย
เมื่อ พ.ศ. 2567 (2024) ดิฉันได้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนการเป็นทนายความขอแรงของศาลจังหวัดหนองคาย ซึ่งทนายความทราบดีว่าการขึ้นทะเบียนครั้งนี้มีรายละเอียดการตรวจสอบมากขึ้น ทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทั้งตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากสภาทนายความ ซึ่งปรากฏว่า ดิฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม อีกทั้งไม่เคยถูกร้องเรียนในคดีมรรยาทแต่อย่างใด
เมื่อปี พ.ศ.2564 (2021) ขณะนั้นดิฉันดำรงตำแหน่งกรรมการสภาทนายความจังหวัดหนองคาย (ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 3 สมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน)
ดิฉันประกอบวิชาชีพทนายความมาตั้งแต่ พ.ศ.2558 เป็นเวลา 11 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพเสริมโดยการขายของออนไลน์ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉ้อโกงหรือคดโกงใคร จากจำนวนเงินที่เป็นประเด็น 300 บาท จากหนังสือนิยายและแท่งไฟ
ช่วงปี พ.ศ.2564 (2021) ดิฉันมีรายได้จากการทำงานทนายความและเป็นล่าม รวมๆ แล้วหลักแสน ยื่นเสียภาษีทุกปีถูกต้อง การทำงานทนายค่อนข้างยุ่งและงานรัดตัว ไม่มีความจำเป็นใดเลยที่จะปลีกเวลาไปหลอกลวงผู้ใดจากการฉ้อโกงเงิน 300 บาท
ดิฉันทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานยุติธรรม ท่านทราบดีว่าการเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องอ่าน หากพบหมายเรียก/หมายจับ จะขึ้นแจ้งข้อมูลทันที
ดิฉันไม่มีบัญชีธนาคารออมสินตามหมายเลขดังกล่าว และไม่เคยถูกยึดหรืออายัดบัญชีธนาคารอื่นใด และไม่เคยเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า
หากท่านจะเสียเวลาซักนิด กรุณาตรวจสอบไปยังหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามภูมิลำเนาของดิฉัน จะพบว่าดิฉันไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับรายงานใน blacklist seller ดังกล่าว
สรุปคือ ดิฉันไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีคดี/รายงานการฉ้อโกง เงิน 300 บาท จากการขายของออนไลน์ การตั้งข้อสังเกตุเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกับทางพรรคสามารถทำได้ เป็นการช่วยกันตรวจสอบพฤติกรรมผู้ลงสมัครทางการเมืองซึ่งเคยมีผู้สอบถามและคุณกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ใช่คนเดียวกัน
แต่การนำรูปของดิฉันมาแขวนโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสียก่อน ทำให้ดิฉันได้รับความเสียหาย ดิฉันขอใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการใส่ร้ายบุคคลอื่นโดยไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความใส่ใจตรวจสอบผู้สมัครท่านอื่นๆ จากพรรคอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของจริยธรรมนักการเมือง