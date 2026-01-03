อนุทิน อ้อน ผมเป็นเขยระนอง ขอเทคะแนนให้ “คงกฤษ” ชี้เป็น สส.หลายสมัย ต้องมีอนาคตการเมือง กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ชู คนละครึ่งพลัส–แลนด์บริดจ์ ปลุกเศรษฐกิจพื้นที่

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2569 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัคร สส. เขต 1 ระนอง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้การต้อนรับและขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง

นายอนุทิน กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งนายคงกฤษทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เคยผ่านการทำหน้าที่ สส. มาก่อน มีความรู้ความเข้าใจบริบทจังหวัด และมีแนวทางพัฒนาระนองอย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดระนองมีศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับจังหวัดไปอีกขั้น ควบคู่กับนโยบาย “คนละครึ่งพลัส” ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับพื้นที่และประเทศโดยรวม

“เชื่อว่าระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้ ชาวระนองต้องการพรรคการเมืองและผู้แทนฯ ที่กล้าคิด คิดได้ และทำเป็น ซึ่งพรรคภูมิใจไทยและผู้สมัครของพรรคมีความพร้อมในทุกมิติ” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ตนมีความผูกพันกับ จ.ระนอง นายคงกฤษเปรียบเสมือนน้องรักและเป็นผู้ที่รับใช้ประชาชนหลายสมัย จึงมาสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่า นายคงกฤษและพรรคภูมิใจไทย จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

เมื่อถามว่าเหตุใดชาวระนองต้องเลือกพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างแรก คือ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นเขยระนอง อีกทั้งระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เป็นจังหวัดแรกในฝั่งอันดามัน และพรรคภูมิใจไทยเห็นความสำคัญ

ซึ่งในอนาคต จ.ระนอง จะเป็นจังหวัดที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม รวมถึงสามารถเชื่อมต่อภูมิภาคอื่นในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ จึงต้องอาศัยพรรคการเมืองที่มีความเข้าใจและกล้าพัฒนา

“พรรคภูมิใจไทย มีความผูกพันเป็นอย่างมากอยู่แล้ว สส.เอ คงกฤษ ถือเป็นผู้ที่ชาวระนองให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือ ทุ่มเททำงานให้ระนองและประเทศไทย สมัครสส.มาแล้วหลายสมัย ในอนาคตก็จะต้องมีความก้าวหน้าทางการเมือง เพื่อเป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยพัฒนาจังหวัดระยองและภาคใต้อย่างแน่นอน” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ทุกอย่างดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งถนน การจราจร การท่องเที่ยว โอกาสศูนย์กลางของเศรษฐกิจ โลจิสติก ซึ่งชาวระนองให้การต้อนรับพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอด หวังว่าชาวระนองจะให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือและให้โอกาสไปสานต่องานที่ทำให้จังหวัดระนองมาโดยตลอด

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