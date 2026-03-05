สภา คึกคัก สส. ตบเท้าเข้ารายงานตัวครึ่งวัน 33 คน หลัง กกต.ประกาศรับรองสส.ปาร์ตี้ลิสต์ ขณะที่ อนุทิน ขนทัพ สส.เข้ารายงานตัวช่วงบ่าย
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชุดที่ 27 ที่เปิดให้รายงานตัวเป็นวันที่ 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ซึ่งเป็นวันแรกภายหลัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองสส.แบบบัญชีรายชื่อ บรรยากาศช่วงเช้าค่อนข้างคึกคัก
เวลา 09.30 น. พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ เข้ารายงานตัวเป็นคนแรกของพรรคฯ พร้อมด้วย สส.เขตอีก 6 คน ประกอบด้วย นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางกนกพร เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช เขต 4
นายทรงศักดิ์ มุสิกอง สส. นครศรีธรรมราชเขต 1 นายสมชาติ ประดิษฐพร สส. สุราษฎร์ธานี เขต 4 นายจอมไกร สวัสดิ์วงศ์ สส. นครศรีธรรมราช เขต 6 และนายกาญจน์ ตั้วปอง สส.ตรัง เขต 4
พรรคภูมิใจไทย มีนายประภัตร โพธสุธน สส. บัญชีรายชื่อ น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ สส. เพชรบูรณ์เขต 1 จ.อ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส. เพชรบุรีเขต 3 น.อ.อธิคุณ คงมี สส. พัทลุงเขต 1 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สส.กาญจนบุรีเขต 3 นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ สส.กาญจนบุรี เขต 2 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา สส.บุรีรัมย์ เขต 3 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง เขต 2 เป็นต้น
นอกจากนั้นยังมี นายสุรทิน พิจารณ์ สส.บัญชี รายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ นายพงษ์ฐวัฒน์ เตชะเดชเรืองกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติไทย นายอชินาธิรัตน์ ฉัตรทวีวรชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติไทย
นายราเชน ตระกูลเวียง สส. บัญชีรายชื่อ พรรคทางเลือกใหม่ นายอภิวิชญญ์ ทิพย์รัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชน น.ส.นวินดา สวัสดิ์เดชดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคใหม่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
พรรคไทรวมพลัง นำโดยนายวสวรรธน์ พวงพรศรี (กังฟู) สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค นำทีม สส.เขต 5 คน ได้แก่ นายณรงค์ชัย วีระกุล สส.อุบลราชธานี เขต 2 น.ส.พิมพ์กาญจน์ พลสมัคร สส.อุบลฯ เขต 3 นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล สส.อุบลฯ เขต 9 และนายสมศักดิ์ บุณประชม สส.อุบลฯ เขต 10 เข้ารายงานตัวแล้วเช่นกัน ยกเว้นนายวสวรรธน์ ที่จะมารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.นี้
กระทั่งเวลา 12.00 น. มีสส.เข้ารายงานตัวแล้ว 33 คน รวม 168 คน จากจำนวน 499 คน ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา 13.30 น. พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ จะนำทีมสส. ที่เหลือ เข้ารายงานตัว