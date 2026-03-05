“อนุทิน” นำทีม ภูมิใจไทย รับหนังสือรับรอง สส. ถือเคล็ด ยกเคาะหัว 3 ครั้ง ยัน พร้อมทำงานเต็มที่ โดยเฉพาะเหตุขัดแย้งตะวันออกกลาง ขอให้ใจเย็นจัดสรรเก้าอี้ รมต.
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็น สส. บัญชีรายชื่อ โดยมี สส.บัญชีรายชื่อของพรรคมารอต้อนรับ
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือรับรองจาก กกต. ว่า หลังรับหนังสือรับรองแล้ว เดี๋ยวจะไปรวมตัวกันที่สภา แล้วเข้าไปรายงานตัวพร้อมกัน
เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่เมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วมีแต่เรื่องร้อนๆ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปเพิ่มความร้อน ให้มีสติ ปัญหามีไว้ให้แก้
เมื่อถามว่า เมื่อสักครู่เห็นว่าเอาหนังสือรับรองฯ เคาะหัว 3 ครั้ง ถือเป็นเคล็ดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เพิ่งรับตำแหน่ง แล้วตำแหน่งผู้แทนราษฎรถือว่ามีเกียรติมาก ทั้งนี้ ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย ก็ต้องทำงานให้คุ้มค่ากับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้
เมื่อถามว่า มีอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกเรื่อง รัฐบาลรักษาการต้องทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งมีผลกระทบกับประเทศไทยด้วย เราก็ต้องหามาตรการเพื่อให้คนไทยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีเสร็จแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ใจเย็นๆ ทีละขั้นตอน ทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอน ตามที่ตนพูดไว้ทุกอย่าง