สันติ ถกสคบ. งัด 6 มาตรการเชิงรุก 1 แผนปฏิบัติการ คุ้มครองผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบ สู้รบตะวันออกกลาง คุมเข้มดูแลการจำหน่ายทอง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 มี.ค.2569 นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประเมินสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการ ทั้งด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ น้ำมัน ทองคำ
ที่ประชุมจึงกำหนดมาตรการเชิงรุก ดูแลผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ตามอำนาจพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
โดยสคบ. ได้ออก 6 มาตรการ และ 1 แผนปฎิบัติการด้านบูรณงาน เพื่อดูแลผู้บริโภค ดังนี้ 1.สคบ. เปิดสายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคเพิ่มเป็น 10 คู่สาย เพื่อรับเรื่องกรณีเร่งด่วน
2.กำชับให้เข้มงวด ดูแลและควบคุมการประกอบธุรกิจ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และส่งผลต่อการบริโภคสินค้า เช่น ฉลากข้าวสารบรรจุถุง ก๊าซหุงต้มฯ โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ป้องกันการรัดเอาเปรียบ รวมถึงเฝ้าระวังการโฆษณาที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกิดความตื่นตระหนกและกักตุนสินค้าหรือต้องยอมซื้อสินค้าในราคาที่แพงขึ้น
3.ขอความร่วมมือร้านค้า เปิดให้ผู้บริโภคมีทางเลือกชำระเงิน ทางบัตรเครดิตการโอนเงินทางแอปพลิเคชั่นและเงินสด เพื่อลดผลกระทบกับผู้บริโภคบางราย ในกรณีเกิดภาวะเครือข่ายโทรคมนาคมขัดข้องหรือมีปัญหาด้านพลังงานและไฟฟ้า
4.สนับสนุนให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ จากแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนตลาดกับสคบ. โดยเฉพาะสินค้าราคาสูง เช่น เครื่องประดับ ทองคำ บริการลงทุนเพื่อความสะดวกเป็นธรรมในการแก้ปัญหาหรือมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
5.ให้กรมการค้าภายใน บังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำกับดูแลการจำหน่ายทองคำ อย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยควบคุมฉลากทองคำ เพื่อเฝ้าระวังการใช้โอกาสและเอาเปรียบผู้บริโภคและ6.ขอให้ผู้บริโภครู้ถึงสิทธิ์การบริโภคสินค้าและบริการทั้งราคาคุณภาพให้ตรงกับมาตรฐาน เช่นเดียวกับการเลือกซื้อสินค้าทางช่องทางปกติและออนไลน์
ทั้งนี้ ในวันที่ 9 มี.ค.จะมีการประชุม เพื่อปฏิบัติตามแผนบูรณาการเชิงรุกภายใต้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้นโยบายไปยังผู้บัญชาการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด กทม. เมืองพัทยา เพื่อบังคับใช้ทั้ง 6 มาตรการดังกล่าวในการคุ้มครองและดูแลผู้บริโภค