ภท. คึกคัก “ไชยชนก” ขน สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ขึ้นรถเมล์สีน้ำเงิน “สายภูมิใจไทย” จำนวน 6 คัน เดินทางไปรายงานตัวที่สภาฯ “อนุทิน” รอรับ
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย มีการนัดรวมตัว สส. ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อของพรรค เพื่อออกเดินทางไปรายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายไชยชนก ชิดชอบ สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
โดยจะนำสส.ทั้งหมด ขึ้นรถเมล์ไฟฟ้า EV สีน้ำเงิน จำนวน 6 คัน ซึ่งเปลี่ยนตัวเลขประจำสาย เป็นคำว่า “ภูมิใจไทย” ทั้งด้านหน้า และด้านหลังรถ
จากนั้น เวลา 12.55 น. ขบวนรถได้ออกจากที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเพื่อไปที่อาคารรัฐสภา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รอรับ