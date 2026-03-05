ผบ.ทร. เตรียมแผนสอง อพยพคนไทยในอิหร่านทางเรือ หากสถานการณ์รุนแรงจนปิดน่านฟ้า ขานรับนโยบายรมว.กลาโหม ประหยัดพลังงาน Work from Home-ใช้รถร่วมกัน

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2569 พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศอิหร่านว่า การอพยพประชาชนกลับประเทศไทย เบื้องต้นกองทัพอากาศจะเป็นหน่วยงานหลักเตรียมการตามนโยบายของรัฐบาล

กองทัพเรือ ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในอิหร่าน หากเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงจนไม่สามารถอพยพทางอากาศได้ พร้อมวางแผนสำรองใช้เรือในการเคลื่อนย้ายประชาชน โดยได้เตรียมแผนรองรับไว้เช่นกัน

ในกรณีเกิดสถานการณ์เลวร้ายหรือไม่พึงประสงค์ เช่น มีการปิดน่านฟ้า จนไม่สามารถใช้เครื่องบินเคลื่อนย้ายประชาชนได้ โดยกองทัพเรือได้เตรียม“แผนสอง” ด้วยการใช้เรือในการอพยพคนไทยออกจากพื้นที่

ผบ.ทร. กล่าวถึงกรณี รมว.กลาโหมมีนโยบายให้ทุกเหล่าทัพประหยัดพลังงานว่า กองทัพเรือได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวทันที โดยกิจกรรมหรือภารกิจใดที่สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบเวิร์กฟรอมโฮมได้ ก็ให้ดำเนินการจากที่บ้าน ส่วนกิจกรรมที่ไม่จำเป็นสามารถเลื่อนออกไปก่อนได้ก็ให้เลื่อน

นอกจากนี้ หากมีกิจกรรมที่ต้องเดินทาง ก็ให้เดินทางร่วมกันหรือคาร์พูล เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือแล้ว และเชื่อว่าจะดำเนินการได้ตามนโยบายของรมว.กลาโหมอย่างเป็นรูปธรรม

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