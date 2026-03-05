อนุทิน นำสส.พรรคภูมิใจไทย รายงานตัวสภา พร้อมแวะช็อปเสื้อเชิ้ต-เสื้อกล้าม ถามพ่อค้าแม่ค้ารอคนละครึ่งอยู่หรือไม่

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงบรรยากาศการรายงานตัวสส. เป็นวันที่ 8 ว่า บรรยากาศคึกคัก โดยในเวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงรัฐสภา เพื่อนำ สส.บัญชีรายชื่อรายงานตัว

โดยนายอนุทิน มาถึงก่อนเวลานัดหมาย จึงเดินชมบูธจำหน่ายสินค้ารอบสระมรกต อาคารรัฐสภา โดยนายอนุทิน แวะซื้อเสื้อกล้าม 2 ตัว เสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยาวอย่างละ 1 ตัว พร้อมสอบถามพ่อค้าแม่ค้าว่า “รอโครงการคนละครึ่งอยู่ใช่หรือไม่” โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จะควักเงินจ่ายค่าเสื้อให้ แต่นายอนุทินบอกว่า “ไม่เป็นอะไร”

จากนั้นนายอนุทิน ได้มายืนรอที่บริเวณบันไดเลื่อนก่อนลงชั้นอาคารบี 1 เพื่อรอคณะสส.พรรคภูมิใจไทยคณะใหญ่ ที่เดินทางมาโดยรถบัส 6 คัน

กระทั่งเวลา 13.30 น. สส.ภูมิใจไทยคณะใหญ่เดินทางด้วยรถบัสมาถึงอาคารรัฐสภา ก่อนเดินมาสมทบกับนายอนุทิน จากนั้นได้ตั้งแถวเป็นขบวน เพื่อลงบันไดเลื่อนมาพร้อมกัน และเดินเข้าไปในห้องรายงานตัวสส.ใหม่ชุดที่ 27

ช่วงหนึ่งของการรายงานตัวสส. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ได้หอมแก้มน.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ ลูกสาวซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีมืองอุทัยธานี ที่ร่วมเดินทางมาเป็นกำลังใจในการมารายงานตัว

ภายหลังการรายงานตัวเสร็จ นายกฯ ได้เดินออกมาพร้อมกับ สส. โดยได้ทักทายแกนนำจากพรรคภูมิใจไทย สื่อมวลชน ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนจะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ เนื่องจากจะไปประชุมต่อที่ทำเนียบรัฐบาล และเดินขึ้นบันไดเลื่อนไป พร้อมชูบัตรประจำตัว สส.ด้วยสีหน้าชื่นมื่น

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