สีหศักดิ์ โต้ข่าว สหรัฐฯขอใช้อู่ตะเภา เป็นฐานทัพทหาร เผยคุยทูตอิหร่านประสานดูแลความปลอดภัยอพยพคนไทย โต้เสียงวิจารณ์รัฐบาลไร้จุดยืน ย้ำต้องการเห็นสันติภาพ-ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
เมื่อเวลา 16.50 น. วันที่ 5 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว นายฌอน เค. โอ นีล เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คุยกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (4 มี.ค.) โดยขอใช้สนามบินอู่ตะเภา เพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารในการสู้รบกับอิหร่านว่า
ไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ ตนยืนยันได้ เป็นการพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ การอัพเดตสถานการณ์ และการเจรจาการค้าภาษีนำเข้า ซึ่งอยู่ในกระบวนการเจรจา และยังพูดถึงความร่วมมือในการป้องกันประเทศ แต่ไม่มีการพูดถึงเรื่องสนามบินอู่ตะเภา เพราะความร่วมมือในการใช้สนามบินของไทยถือเป็นความร่วมมือปกติด้านความมั่นคง ที่เราทำกับหลายประเทศ เช่น การเติมเชื้อเพลิง แต่การใช้เป็นฐานปฏิบัติการอีกประเทศหนึ่งที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ได้อยู่ในนโยบายของเรา
เมื่อถามว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์ตะวันออกกลาง ได้หารือกับทูตอิหร่านประจำประเทศไทยบ้างหรือไม่ นายสีหศักดิ์ เผยว่า หารือแล้ว สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดคือ การนำคนไทยในอิหร่านอพยพออกมาทั้งหมด หากคนไหนพร้อมเราจะนำออกมา ส่วนจะอพยพเมื่อไหร่นั้นเรามีแผนอยู่แล้ว แต่ขอไม่เปิดเผย และตนได้ประสานกับทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เรื่องความปลอดภัย รวมทั้งได้ประสานกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล โดยแจ้งรายละเอียดว่ามีแผนการอพยพอย่างไร ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษยธรรม ซึ่งเส้นทางควรจะปลอดภัยจากการสู้รบ
เมื่อถามถึงกรณีที่ทูตอิหร่าน ระบุว่าอยากเห็นไทยเป็นตัวกลาง เพื่อให้เกิดสันติภาพทั้งสองฝ่ายนั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราอยากเห็นสันติภาพอยู่แล้ว มีอดีตข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่มีจุดยืน
แต่ตนยืนยันว่าจุดยืนอันดับแรกของเรา คือความปลอดภัยของคนไทย และเราไม่ใช่คู่กรณีในความขัดแย้งนี้ อีกทั้งเราต้องการเห็นสันติภาพ การเจรจาทางการทูต และการแก้ไขปัญหาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรยูเอ็น ยืนยันว่าสิ่งที่เราแถลงมีความชัดเจน มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะการดูแลคนไทยแสนคนในแถบตะวันออกกลาง