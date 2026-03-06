สส.กล้าธรรม ขึ้นบัสเข้ารายงานตัว ‘ธรรมนัส-นฤมล’ ไปรอก่อน ไร้เงา ‘ชนนพัฒฐ์’ หลังดอดรายงานตัวแล้ว ขณะที่ ‘อรรถกร’ รับยังไม่คุยกับเจ้าตัว บอกคดีว่าไปตามกระบวนการ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) เตรียมรถบัสสีขาว 2 คัน ให้ สส.ของพรรคทั้ง 54 คน เดินทางเข้ารายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย สส.ระบบเขตทยอยเดินทางมาที่ทำการพรรคอย่างคึกคัก สส.ทั้งหมดของพรรคได้ผูกเนคไทสีเขียว และติดเข็มกลัดโลโก้พรรคกล้าธรรมที่หน้าอกเสื้อ
จากนั้นเวลา 10.30 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม นำ สส.พรรคกล้าธรรม ขึ้นรถบัสเพื่อออกเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เดินทางไปรอที่สภาก่อนหน้านี้แล้ว
นอกจากนี้ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสภาก่อนหน้านี้แล้ว เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงนายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อสภาฯ ในวันเดียวกันนี้ โดยแจ้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าไม่สบายอาหารเป็นพิษ ต้องนอนโรงพยาบาล
ขณะที่นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่ได้ร่วมเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสภาฯ ร่วมกับสส.ของพรรคในวันเดียวกันนี้ เนื่องจากเข้ารายงานตัวต่อสภาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม จะแถลงข่าวร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองดังและเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านบาท
ด้านนายอรรถกร กล่าวว่า สส.ที่จะไปรายงานตัววันนี้ มีประมาณ 55 คน เพราะบางคน เช่น นายชนนพัฒฐ์ ได้ไปรายงานตัวก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ดีเอสไอ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไปบุกค้นบ้านพักนายชนนพัฒฐ์นั้น เรื่องนี้แกนนำยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน และตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายชนนพัฒฐ์
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในช่วงของการหาเสียงได้มีการพูดคุยและให้กำลังใจกันแล้ว โดยในส่วนของคดีให้ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม เช่นเดียวกับความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ตนยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับ ร.อ.ธรรมนัส จึงไม่ทราบ มีเพียงการพูดคุยเรื่องการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น