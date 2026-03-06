หัวหน้า ปชป. นำ สส.รายงานตัว “ชัยชนะ”สยบลือแยกทาง พาทัวร์สภา “อภิสิทธิ์” บอกเป็นเด็กใหม่ ไม่คิดได้กลับเข้าสภาอีก รับยังไม่มีเทียบเชิญร่วมรัฐบาล พร้อมทำทุกหน้าที่
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำ สส.พรรค ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคใต้ เดินทางมาด้วย แม้จะมารายงานตัวแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา
ภายหลังการรายงานตัว นายอภิสิทธิ์ และคณะได้เดินเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายอภิสิทธิ์ ได้เข้ามาทำงาน และเยี่ยมชมในรัฐสภาแห่งนี้ โดยได้เยี่ยมชมห้องแถลงข่าว ห้องสื่อมวลชน ห้องประชุมสุริยัน ซึ่งเป็นห้องประชุมสส., ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ, ห้องทำงานของพรรค, ทางเข้าอาคาร
โดยมีนายชัยชนะ เป็นผู้นำทัวร์ และยังได้ชี้ให้ดูจุดทางลงที่เลี่ยงไม่ต้องเข้าประตูด้านหน้า ทำให้สื่อมวลชนแซวว่า “ชี้ช่องให้หัวหน้า หนีนักข่าวใช่หรือไม่” ทำให้นายอภิสิทธิ์กล่าวแซวว่า “นี่เขารับจ้างทำทัวร์นะ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเดินชม นายอภิสิทธิ์ ได้ทักทายนักเรียน นักศึกษา ที่มาดูงาน และได้ถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง
ขณะที่ นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ ตามมารายงานตัวภายหลังในเวลา 10:45 น. เนื่องจากติดภารกิจ
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์หลังการเดินชมห้องต่างๆ ของสภาฯ ว่า วันนี้เป็นการพาเด็กใหม่ รวมถึงตนด้วยมาชม เพราะไม่เคยทำงานที่นี่ไปดูว่าที่ทำงานจุดต่างๆ อยู่ที่ไหนอย่างไร
เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ได้กลับเข้าสภาอีกครั้ง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ถ้าสารภาพตามตรง ปีที่แล้วก็ไม่นึกว่าจะกลับมาในบรรยากาศแบบนี้ แต่วันนี้ก็ตั้งใจเต็มที่ เพราะเป็นงานที่ตนทำมาเกือบตลอดชีวิต เป็นงานที่ชอบที่สุดในแง่มุมของการเมือง คือ งานในสภา
เมื่อถามว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้ว มีสัญญาณเทียบเชิญร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ยังไม่มีอะไร เพราะฟังจากนายกรัฐมนตรี จะรอเรื่องกระบวนการต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อย และพรรคได้เตรียมงานฝ่ายนิติบัญญัติไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล หน้าที่สำคัญคือการผลักดันกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่ได้หาเสียงไว้
และอยากให้กระบวนการทั้งหลายกระชับ เนื่องด้วยสถานการณ์โลก สถานการณ์บ้านเมือง อยากให้การจัดตั้งรัฐบาล การแถลงนโยบาย การเข้าบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นได้โดยเร็ว เพราะมีเรื่องที่ประเทศต้องรับมือกับสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้น
แม้รัฐบาลรักษาการจะสามารถทำได้ แต่การเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชน ตนมองเห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจ การบริหารเรื่องพลังงาน ราคาสินค้า สินค้าเกษตร ถ้าเรามีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม ก็จะสามารถคลี่คลายปัญหา และสร้างความเชื่อมั่นได้
เมื่อถามว่า จุดยืนของไทยภายใต้การบริหารของรัฐบาลรักษาการขณะนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเรื่องการต่างประเทศไม่มีปัญหาอะไร รมว.ต่างประเทศ และนายกฯ พูดเป็นสิ่งที่เหมาะสม พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน
เราไม่อยากเห็นความขัดแย้ง อยากให้ทุกฝ่ายหากระบวนการกลับเข้าสู่สันติภาพ และไม่ประสงค์ให้ไทยหรือภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ ถูกลากเข้าไปขยายวงความขัดแย้ง เพราะไม่ได้เป็นเรื่องดีกับใคร
แต่สิ่งที่ต้องเร่งทำคือการสร้างความชัดเจนให้ประชาชนสบายใจ คือเรื่องพลังงาน และการรับมือทางเศรษฐกิจจะทำอย่างไร แม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล แต่นายกฯ ก็พูดชัดมีรัฐมนตรีหลักอยู่ 3-4 คน ที่จะทำงานต่อเนื่อง และอยู่ในฐานะที่จะช่วยให้สังคมมีความมั่นใจ
เมื่อถามว่าประชาธิปัตย์ ยังไม่ประกาศเป็นฝ่ายค้านเต็มตัว เพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องมารยาททางการเมือง เราไม่ได้ถึงขั้นต้องปฏิเสธ เพียงแต่พรรคภูมิใจไทยก็ทราบอยู่แล้วถึงจุดยืนของเราว่า หากจะเข้าร่วม เราก็ยึดถือสิ่งที่เราได้พูดกับประชาชนไว้ในเงื่อนไขต่างๆ มีอะไรบ้าง
เมื่อถามว่ากองเชียร์พรรคประชาธิปัตย์แตกความเห็นเป็นสองฝ่าย และมีคนตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นฝ่ายค้าน การเลือกตั้งรอบหน้าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะได้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ถ้ากองเชียร์สมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ไม่หลากหลายก็ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์
ฉะนั้น ก็เป็นธรรมดา พวกเราที่เป็นสส.ก็รับฟัง และเราเป็นพรรคที่มีกระบวนการชัดเจนที่สุด เมื่อมีกรณีที่ต้องพิจารณาก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค
เมื่อถามว่ามองการเมืองจากนี้ราบรื่นจะราบรื่นแค่ไหน เพราะยังมีการยื่นให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนอยากเห็นกระบวนการเดินหน้าของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ขณะเดียวกันการจัดการเลือกตั้งของ กกต. มีปัญหาเยอะมาก เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องสะสาง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้า และต้องทำควบคู่กันไปตามกระบวนการ
เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะมีการเสนอชื่อนายโสภณ ซารัมย์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร มองว่ามีความเหมาะสมหรือมีบุคคลอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกว่า นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า โดยมารยาทพรรคที่จะจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณา เมื่อเสนอมาเราก็ทำหน้าที่ของเราในการลงคะแนน
เมื่อถามย้ำว่าหากพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน นายโสภณเป็นประธานสภาฯ จะรวมไปถึงการโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน เรื่องการตัดสินใจลงมติในสภาแต่ละครั้งเป็นที่ประชุม สส.จะประชุมกัน