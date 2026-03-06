“นายกฯ อนุทิน” สั่งตั้ง “ศบก.” ติดตามแก้ไขปัญหาผลกระทบ สถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง มอบ “พิพัฒน์” ดำรงตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2569 จัดตั้งศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

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โดยมีองค์ประกอบ 37 คน มีนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา, นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธาน, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นรองประธาน

ขณะที่ รมว.กลาโหม รมว.ต่างประเทศ รมว.พาณิชย์ รมว.แรงงาน รมว.พลังงาน เป็นกรรมการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ

 

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