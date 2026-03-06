ธรรมนัส เผยเราเป็นนักจับงู คงไม่ปล่อยงูเราไปไหน ซัดถ้าใครถูกซื้อเป็นงูเห่า เป็นนักการเมืองเลวสุด ชี้ยังไม่ได้คุยกับภูมิใจไทย หลังกลับจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เปิดใจหลังเข้ารายงานตัว สส.ถึงการเข้าร่วมรัฐบาลว่า ยืนยันยังไม่ได้คุยกับใคร หลังกลับจากต่างประเทศ
เมื่อถามว่ายืนยันได้หรือยังพรรคกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ถ้าตนได้รับมอบหมายให้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล ตนก็จะชัดเจน แต่ตอนนี้ตนไม่ได้เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล เราก็ให้เกียรติพรรคแกนนำถึงที่สุด อันนี้เป็นมารยาททางการเมืองและนักการเมือง
เมื่อถามว่า โผครม.ไม่มีชื่อของกล้าธรรมเลย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเล่นการเมือง ตนอยู่เวทีการเมืองเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี 2562 มีช่วงหนึ่งก็เป็นฝ่ายค้านอิสระกับพี่น้องที่ออกจากพรรคพลังประชารัฐ งั้นถามว่ารู้สึกอะไรมั้ย ไม่รู้สึกอะไร เราขอทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชนทุกคน
เมื่อถามว่า ไม่เสียหายกระทรวงเกษตรฯ หรือ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทำไมต้องเสียดาย เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้ คนเราหัวโขนที่เขาสวมสามารถหลุดได้ทุกเมื่อ เราพร้อมจะส่งต่อทุกคนและทุกเมื่อ ถ้าเรามีความรู้สึกว่าต้องเสียหายตรงโน้นตรงนี้ หากไม่ได้เป็น จะเป็นนักการเมืองที่แย่มาก
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ถ้าเป็นฝ่ายค้าน จะมีสส.งูเห่าโหวตให้ภูมิใจไทย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราเป็นนักจับงูนะ เราคงไม่ปล่อยงูเราไปไหน มีแต่งูเขียวหางไหม้เอามั้ย มีแต่พิษ
เมื่อถามว่ามีกระแสว่าซื้อตัวงูเห่ากันแล้ว ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า “ผมก็ได้ยิน ได้ยินก่อนพี่น้องสื่อ แล้วก็ข่าว เป็นการสร้างข่าวให้เกิดความสับสนทางการเมือง โดย สส.เขตทั้ง 56 ที่นั่ง กว่าจะได้แต่ละคนเข้ามา ผมเหนื่อยมามากพอสมควร ถ้าใครไปจากผม ถือว่าเป็นนักการเมืองที่เลวที่สุด”
เมื่อถามถึงท่าทีของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่หลีกเลี่ยงจะตอบคำถามถึงการดึงพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่รู้สึกอะไรเลย จะสังเกตได้ว่า ตนยิ้มได้ในทุกที่ เพราะเราเป็นนักการเมืองมานาน
เมื่อถามย้ำว่า ความสัมพันธ์กับนายอนุทินขณะนี้เป็นอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียดอะไรกัน ไม่ได้ทะเลาะกัน
เมื่อถามอีกว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ติดต่อกับนายอนุทินใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนเป็นของตนแบบนี้ จะไม่ติดต่อใครก่อน ย้ำว่า การเป็นนักการเมืองต้องมีศักดิ์ศรี
เมื่อถามว่า วางแนวทางการทำงานในสภาอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เดี๋ยวก็รู้ เราก็ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชน