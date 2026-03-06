อธิบดีดีเอสไอ ไม่รู้จ่อโดนเด้ง เผยตอนนี้ยังทำหน้าที่ปกติ พยายามเร่งรัดทุกคดีสำคัญ ทั้งเขากระโดง-ฮั้วสว. ไม่ตอบปมการเมืองเปลี่ยนขั้ว
เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2569 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ ชี้แจงถึงกระแสข่าวเตรียมถูกคำสั่งเด้งเข้ากรุ และจะมีบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอแทนว่า ในเรื่องนี้ตนก็ทราบจากข่าวเหมือนกัน ยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อถามว่ายังไม่ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นใช่หรือไม่ อธิบดีดีเอสไอ ระบุว่า ยังไม่ทราบเช่นกัน เพราะตอนนี้ยังทำหน้าที่อยู่ ยังปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ ส่วนคดีต่างๆ ก็พยายามเร่งรัดทุกคดี ส่วนคดีสืบสวนเขากระโดง และคดีพิเศษอั้งยี่-ฟอกเงิน สว.ก็ยังคงดำเนินการอยู่ กรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษตรวจสอบสำนวนแล้วตีกลับมา พร้อมสั่งให้ไปสอบสวนเพิ่มเติมกับคน 7 กลุ่มนั้น เราก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและได้ทำหนังสือไปยัง กกต.อยู่
เมื่อถามว่าทราบว่าหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือกับดีเอสไอ ไม่ว่าจะเป็น กกต.หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะต้องมีหนังสือเตือนไปหรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า เรื่องนี้เราต้องประชุมร่วมกับพนักงานอัยการ เพราะคดีนี้เราไม่ได้ตัดสินเอง แต่เราทำร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนจึงต้องหารือกันก่อน
เมื่อถามว่าเรื่องสืบสวนคดีเขากระโดงยังคงเป็นเพียงเรื่องสืบสวนไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษใช่หรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวยอมรับว่า ใช่ แต่ก็ยังคงดำเนินการอยู่
เมื่อถามว่ามีการมองว่าพอการเมืองเปลี่ยนขั้วแล้วเรื่องก็เงียบไปด้วยนั้น พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวปฏิเสธว่า ยังคงดำเนินการอยู่