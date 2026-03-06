โฆษกภูมิใจไทย โต้ เสรีพิศุทธ์ ไม่เคยมีใครในพรรคเชิญ “เสรีรวมไทย” ร่วมรัฐบาล ไม่เคยพูดถึงแม้แต่ครั้งเดียว ย้อนดูข่าวได้ อย่าทึกทักเอาเอง
เมื่อเวลา 19.10 น. วันที่ 6 มี.ค.69 น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเอาพรรคเสรีรวมไทยไปรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล ว่าจากที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่าเราได้รวมพรรคท่านมาสนับสนุนเข้าร่วมรัฐบาล และท่านได้พาดพิงพรรคภูมิใจไทยมาหลายครั้ง
ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย ดิฉันไม่เคยกล่าวถึง กล่าวอ้าง หรือกล่าวอันใดถึงพรรคของท่านแม้แต่ครั้งเดียว การแถลงข่าวเสียงสนับสนุนทุกครั้ง ดิฉันพูดชัดเจนให้เกียรติกับทุกพรรคที่มาแถลงข่าวด้วยกันเสมอ หากท่านมีโอกาสย้อนดูข่าว คงจะเห็นว่าเป็นการแถลงข่าวร่วมจากพรรคต่างๆ มิใช่พูดทึกทักเอาเองกับผู้สื่อข่าวว่าท่านใดร่วมสนับสนุนบ้าง
โฆษกพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า ขอให้ท่านนำข่าวที่ท่านอ้างถึง เรื่องการแอบอ้างมายืนยันอีกครั้ง เพราะทางพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจสอบแล้ว ว่าไม่เคยมีใครในพรรคภูมิใจไทย เชิญพรรคเสรีรวมไทย มาร่วมรัฐบาล #เราให้เกียรติกับคนที่ให้เกียรติเราเสมอ