รองนายกฯ สุชาติ มอบกรมควบคุมมลพิษ ติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงงานทินเนอร์ 30,000 ลิตร ให้เร่งอพยพประชาชนที่อยู่ใต้ลม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกลุ่มควัน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายกรมควบคุมมลพิษ ติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้สถานประกอบการ บริษัท คาร์โก้ เคมีเคิล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 4 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ประเภทกิจการผลิตทินเนอร์ แล็คเกอร์ และสีพ่น (กลุ่มสารทำละลาย Solvent) สารเคมีหลัก Toluene, Acetone, Methyl Ethyl Ketone (MEK) และกลุ่มสารระเหยง่าย
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (สคพ.13) กรมควบคุมมลพิษได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบข้อมูลเบื้องต้น เกิดเหตุเมื่อเวลา 16.30 น. สถานที่เกิดเหตุ มีทินเนอร์สะสมในพื้นที่ประมาณ 30,000 ลิตร ทำให้เพลิงลุกไหม้รุนแรง เกิดกลุ่มควันสีดำเข้มข้นหนาแน่นจากการเผาไหม้ ส่วนทิศทางลม มีกระแสลมพัดไปทางอำเภอบางปะกง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
สคพ.13 ให้ข้อแนะนำ ทสจ.ฉะเชิงเทรา แจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งอพยพประชาชนที่อยู่ใต้ลม และบริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่ทันที โดยให้คำแนะนำประชาชนในเขต อ.บ้านโพธิ์ และ อ.บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียง ควรปิดประตูหน้าต่างมิดชิด สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี (ถ้ามี) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกลุ่มควัน
การควบคุมเพลิง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิง แต่มีอุปสรรคจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ปฏิบัติงาน (พื้นที่แคบ) ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป