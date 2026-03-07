รองนายกฯ สุชาติ มอบกรมควบคุมมลพิษ ติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงงานทินเนอร์ 30,000 ลิตร ให้เร่งอพยพประชาชนที่อยู่ใต้ลม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกลุ่มควัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายกรมควบคุมมลพิษ ติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้สถานประกอบการ บริษัท คาร์โก้ เคมีเคิล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 4 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ประเภทกิจการผลิตทินเนอร์ แล็คเกอร์ และสีพ่น (กลุ่มสารทำละลาย Solvent) สารเคมีหลัก Toluene, Acetone, Methyl Ethyl Ketone (MEK) และกลุ่มสารระเหยง่าย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (สคพ.13) กรมควบคุมมลพิษได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบข้อมูลเบื้องต้น เกิดเหตุเมื่อเวลา 16.30 น. สถานที่เกิดเหตุ มีทินเนอร์สะสมในพื้นที่ประมาณ 30,000 ลิตร ทำให้เพลิงลุกไหม้รุนแรง เกิดกลุ่มควันสีดำเข้มข้นหนาแน่นจากการเผาไหม้ ส่วนทิศทางลม มีกระแสลมพัดไปทางอำเภอบางปะกง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

สคพ.13 ให้ข้อแนะนำ ทสจ.ฉะเชิงเทรา แจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งอพยพประชาชนที่อยู่ใต้ลม และบริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่ทันที โดยให้คำแนะนำประชาชนในเขต อ.บ้านโพธิ์ และ อ.บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียง ควรปิดประตูหน้าต่างมิดชิด สวมหน้ากากป้องกันสารเคมี (ถ้ามี) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกลุ่มควัน

การควบคุมเพลิง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิง แต่มีอุปสรรคจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ปฏิบัติงาน (พื้นที่แคบ) ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

คนขยันทุ่มเทไม่เคยปังถึงเวลาสุดปัง! อ.ลักษณ์ เปิด 6 ราศี ดวงรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่ ราศีรวย
2

รถยนต์ประวัติศาสตร์ เจมส์บอนด์ อัญเชิญพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 - พระพันปี สู่พระราชนัดดา
3

ฟารีดา สารภาพแชทหลุดรูปตรวจครรภ์ ส่ง นักร้อง ฟ. เหมือนที่ส่งให้ ติณติณ ขอโทษคึกคะนอง
4

อาลัย น้องอัญญ่า อินฟลูดังยอดกตัญญู เสียชีวิต เปิดโพสต์สุดท้ายเศร้า
5

พระสหายร่วมห้อง "พระองค์ภา" เล่าเรื่องราวสุดประทับใจ ตั้งแต่สมัยประถมจนมัธยม ในรั้ว รร.ราชินี
6

เศร้าสุดสะเทือนใจ! 2 สาวน้อยวัย 14 เล่นน้ำสระว่ายน้ำหมู่บ้าน จมเสียชีวิตคาสระ
7

'ทนายพัฒน์' ชี้ยายขยันต้องได้เงินรางวัลที่ 1 จากกองสลาก ราคาเกินเป็นเรื่องผู้ขาย ไม่ใช่เรื่องของผู้ซื้อ
8

นาทียิงโหด!  ส.ต.ต.รัวใส่วินจยย. สลดเสียชีวิต 1 สาหัส 2 ปมทะเลาะค่าโดยสาร
9

เจ้าของร้านลาบอุดร เปิดใจ 'เสือร้องไห้' เมนูที่พระองค์ภาทรงโปรด
10

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงโพสต์อาลัย "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" ผ่านเฟซบุ๊ก