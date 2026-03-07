ชนนพัฒฐ์ เผยติดประชุมสภาฯ ยังไม่ไปรายงานตัว 12 มี.ค. ตามหมายเรียกดีเอสไอ อาจต้องทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยที่ออกหมายเรียกตามระเบียบ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2569 กรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เข้าตรวจค้นบ้านของ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ในพื้นที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

เพื่อค้นหาข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคดีค้างเก่า ที่โดนร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ โดยดีเอสไอออกหมายเรียก นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว เข้าให้ปากคำในวันที่ 12 มี.ค.นี้

ล่าสุดผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามกรณีนี้ นายชนนพัฒฐ์ ระบุว่า ในวันที่ 12 มี.ค. ยังไม่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก เนื่องจากติดภารกิจการประชุมรัฐสภา ทำให้ต้องยืดระยะเวลาออกไปก่อน ทั้งนี้ คงต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยอาจต้องทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยที่ออกหมายเรียกตามระเบียบ

ที่มา มติชน

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