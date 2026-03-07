พปชร.ประชุมใหญ่ ตรีนุช นั่งหัวหน้าพรรคต่อ ตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ หลังบิ๊กป้อมลาออก ปัดตอบโควตาเก้าอี้ รมต. ขอรอเปิดสภา-เลือกนายกฯ ก่อน
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 มี.ค. ที่พรรคพลังประชารัฐ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดรักษาการ และสมาชิกพรรค
ที่ประชุมมีมติให้ น.ส.ตรีนุช เป็นหัวหน้าพรรค นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นเลขาธิการ น.ส.อรนุช ไวนุสิทธิ์ เป็น เหรัญญิก และนายชาตรี ผดุงพงษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค
ส่วนรองหัวหน้าพรรค 5 คน ประกอบด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี
กก.บห. 7 คน ประกอบด้วย นายบดี เทียนทอง น.ส.ปภาสิริ ศรีตะบุตร นายกรทัพ ตระกูลพรพงศ์ นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี นายประจักร ประสงค์สุข นายอนันต์ แพทยานนท์ และน.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น
จากนั้นเวลา 11.45 น. น.ส.ตรีนุช ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม กก.บห.ว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อเลือก กก.บห. หลังจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาพรรค ลาออกจากหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นไปตามหลักการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะต้องมีการแต่งตั้ง กก.บห.ภายใน 60 วัน เพื่อให้โครงสร้างของพรรคถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้พรรคสามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ ได้ ซึ่งองค์ประกอบของ กก.บห.ชุดนี้มีทั้งคนใหม่ คนเก่าและสมาขิกพรรคที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนความตั้งใจของพรรคและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เมื่อถามว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคจะสามารถนำพาพรรคไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า วันนี้พยายามทำให้ดีที่สุด ซึ่งเราได้มีโอกาสได้รับคำเชิญไปร่วมรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้หากมีความชัดเจนมากกว่านี้เราจะมีการกำหนดทิศทางการทำงานของพรรคอีกครั้ง
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร ฝากฝังงานอะไรไว้บ้างหรือไม่ น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่าน ซึ่งท่านให้โอกาสให้พวกเราทำงาน เพื่อให้พรรคเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ หากมีเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนหรือเรื่องใหญ่ๆ พวกเราก็อาจจะต้องเข้าไปขอคำปรึกษาจากพล.อ.ประวิตร
เมื่อถามว่า หลังจากนี้จะสามารถดำเนินกิจการของพรรคต่อไปได้หรือไม่ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า แน่นอน วันนี้เรามี สส. 5 คน มีสมาชิกพรรค มีสาขาพรรค เพื่อที่จะดูแลและขับเคลื่อนพรรคต่อไปได้
เมื่อถามว่า มีการพูดคุยกับแกนนำรัฐบาลเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วหรือยัง น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตอนนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอน เพราะยังต้องรอกลไกของการเปิดสภา และเลือกนายกรัฐมนตรีให้จบก่อน แล้วหลังจากนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น