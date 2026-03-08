เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ และฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค เสรีรวมไทย ให้สัมภาษณ์กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยนั้น ขอย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยคิดที่จะนำพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะช่วงการเลือกตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. คือใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยด้วยความอันเป็นเท็จ ซึ่งพรรคได้ดำเนินคดียื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวน ทำให้เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
ดังนั้น แน่นอนว่าการที่พรรคภูมิใจไทยดำเนินคดีแบบนั้น หมายความว่าเราไม่ประสงค์ที่จะเชิญท่านมาร่วมทำงานอยู่แล้ว สิ่งที่ท่านคิดว่าเราจะเอาพรรคของท่านร่วมด้วยจึงเป็นการคิดเอาเอง ซึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่เคยเชิญพรรคของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์เข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเลย ดังนั้น สิ่งที่ท่านกล่าวอ้างจึงเป็นเรื่องที่ท่านจินตนาการและคิดเอง ขอยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยเชิญท่านอยู่แล้ว
“เรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเคยไปยื่นต่อกกต. ในครั้งนั้น คือกรณีที่ท่านกล่าวหาเรื่องการทุจริตนำเงิน 4 พันล้านบาท มาจัดงานโมโตจีพี ซึ่งตรงนั้นถ้าผลการสอบสวนพบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรา 73 อนุ 5 จริงต้องถูกยื่นต่อศาล โดยศาลจะใช้อำนาจหากเห็นว่าผิดก็จะตัดสิทธิ์ท่านพ้นจากการเป็นสส. จึงอยากแนะนำให้ท่านไปตั้งหลักสู้คดีดังกล่าวดีกว่า ส่วนสิ่งที่ท่านให้สัมภาษณ์ช่วงสองวันที่ผ่านมา ท่านกล่าวหาพรรคภูมิใจไทย และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดังนั้น ยืนยันว่า ทางพรรคภูมิใจไทย และนายอนุทิน จะดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วย ซึ่งจะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้” นายศุภชัย กล่าว
นายศุภชัย กล่าวว่า เราเข้าใจว่าวันนี้ท่านมีอาการบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่ทราบ เรื่องอาการของตัวเอง นั่นคืออาการเชื่อมั่นหรือหลงในตัวเอง ในทางจิตวิทยาอาจบอกได้ว่าท่านเชื่อมั่นในตัวเองสูงหรือหลงตัวเอง วันนี้บ้านเมืองต้องเดินหน้า และด้วยความนับถือที่ท่านอายุมากแล้ว การเป็นคนดีบอกว่าตัวเองไม่โกงก็ดี แต่อยากฝากบอกว่ากายกรรม มโนกรรม และวจีกรรม ต้องอยู่กับคนดี จะทำดีอย่างเดียว แต่ว่าวจีกรรมไม่ค่อยดีแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดี