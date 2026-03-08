จนท.รอเก้อ ‘พีระพันธุ์’ ล่องหนไม่มารายงานตัว สส. ทั้งที่แจ้งสภาฯ ไว้ ในวันนี้ไม่มีใครมาเพิ่ม ยอด สส.รายงานตัวคงที่ 377 คน
วันที่ 8 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดให้ สส. เข้ารายงานตัวเป็นวันที่ 11 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. พบว่าวันนี้ไม่มี สส. มารายงานตัวแม้แต่คนเดียว
ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ แจ้งว่าจะเข้ามารายงานตัว แต่ไม่ได้แจ้งเวลา จนกระทั่งเวลา 16.30 น. ก็ไม่มารายงานตัว ทำให้เจ้าหน้าที่รอเก้อ สรุปยอด สส. รายงานตัวยังคงที่ 377 คน
ส่วน สส. ที่ยังไม่เข้ารายงานตัวคือ พรรคประชาชน 119 คน จะเข้ารายงานตัว วันที่ 9 มี.ค. เวลา 10.00 น. รวมถึงนายอิสรา สุนทรวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะเข้ารายงานตัว วันที่ 9 มี.ค. เวลา 10.00 น.เช่นเดียวกัน
ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี จะเข้ารายงานตัวในวันที่ 10 มี.ค. เวลา 10.00 น. ถือเป็นคนสุดท้าย โดยจะมี สส.รายงานตัวครบ 499 คน
ทั้งนี้ มีรายงานว่าจะมีรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาในวันที่ 14 มี.ค. เวลา 17.00 น. ส่วนเปิดประชุมสภาฯ เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องรอพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งว่าจะเป็นวันไหน