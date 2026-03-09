ภูมิใจไทย เล็ง รวม ก.ท่องเที่ยว เข้ากับ ก.วัฒนธรรม แยก ก.กีฬา เร่งคลอดกฎหมาย Super License – ร่าง พ.ร.บ.บ้านเกิดเมืองนอน แก้ปัญหาปากท้อง กระตุ้นการลงทุน ภายใน 6 เดือน จ่อประกาศ ปชช.ใช้ไฟต่ำกว่า 200 ยูนิต จ่าย ยูนิตละ 3 บาท เสร็จใน 3 เดือน ส่วนแก้ รธน. ยังไม่เร่งผลักดัน
9 มี.ค. 69 – รายงานข่าวจาก พรรคภูมิใจไทย ระบุ ถึงภารกิจในงานฝ่ายนิติบัญญัติ ที่จะเร่งผลักดันให้สำเร็จ โดยพรรคภูมิใจไทย จะมุ่งเน้นงานนิติบัญญัตินำฝ่ายบริหาร เพื่อผลักดันกฎหมายต่างๆ เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชน
โดยกฎหมายที่ พรรคภูมิใจไทย จะผลักดันเป็นฉบับแรกๆ อาทิ แก้กฎหมายโอนสังกัดเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนกระทรวงการท่องเที่ยว มารวมกับ กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากภารกิจงานสอดคล้องกัน ส่วน กระทรวงกีฬา จะแยกไป ทำเรื่องกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งจะมุ่งเน้น พัฒนากีฬาให้เป็นเลิศ ซึ่งคาดว่า จะสามารถเสนอแก้ไขกฎหมายผ่านสภาฯได้ภายใน 6 เดือน
แหล่งข่าวพรรคภูมิใจไทย ยังกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย จะผลักดันร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต และการให้บริการแก่ประชาชน หรือ กฎหมาย Super License โดยหลักการต้องการให้การขออนุญาตทุกอย่างเป็น One Stop Service เช่น การก่อสร้างโรงงาน โรงแรม สปา ที่ไม่ต้องยื่นขอ อนุญาตหลายหน่วยงาน แต่ให้จบในหน่วยงานเดียว
ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดให้มีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเป็นข้อเสนอของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
ส่วนกฎหมายอีก 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.บ้านเกิดเมืองนอน จะผลักดันให้แล้วสร็จภายใน 1 ปี โดยจะมี 2 เรื่องคือ 1. ทำให้ท้องถิ่นหารายได้ ด้วยตัวเองเพื่อนำมาพัฒนา โดยประชาชนสามารถเลือก สนับสนุนภาษี30% ให้บ้านเกิดตัวเองหรือท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาได้
และ 2. จะเป็นกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นกลไกตรวจสอบภาคประชาชนที่แข็งแรงกว่า ป.ป.ช. และ ปปท. และทำให้ท้องถิ่นไม่กล้าใช้เงินแบบผิดประเภท ขณะเดียวกันยังมีเรื่องของการปลดล็อคเรื่องอายุและวาระการดำรงตำแหน่งท้องถิ่น ไม่ใช่แค่ 2 วาระ
ส่วนเรื่องการแก้ไข รัฐธรรมนูญ อาจยังไม่เร่งผลักดัน เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ที่เกี่ยวกับการปัญหาของพี่น้องประชาชน
แหล่งข่าวจาก พรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนฝ่ายบริหาร รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย จะผลักดันนโยบายต่างๆ เร่งด่วนภายใน 3-6 เดือน อาทิ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 ยูนิตแรก จ่ายยูนิตละ 3 บาท ส่วนที่ใช้เกิน 200 ยูนิต จะจ่ายเป็นขั้นบันได โดยสามารถออกเป็นประกาศของกระทรวงพลังงานได้ทันที
นอกจากนี้ เป้าหมายต่อไปของ รัฐบาลพรรคภูมิใจไทย อยากให้การแข่งขัน ด้านพลังงานไฟฟ้าเกิดเสรี เหมือนในต่างประเทศ ที่มีคู่แข่งหลายรายให้ประชาชนได้เลือกใช้ บริษัท ที่ให้ประโยชน์ได้มากที่สุด เช่นตัวอย่าง ค่ายโทรศัพท์มือถือ
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